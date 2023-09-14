«Хворостовский»: Фестиваль, посвящённый легендарному оперному певцу Дмитрию Александровичу Хворостовскому пройдёт в Красноярске

С 13 по 31 октября 2023 года состоится Красноярский фестиваль искусств «Хворостовский», посвящённый легендарному оперному певцу Дмитрию Александровичу Хворостовскому.

Фестиваль учреждён в Красноярске и проводится при поддержке семьи и родителей всемирно известного баритона. Площадками проведения традиционно станут Красноярская краевая филармония и Красноярский государственный театр оперы и балета им. Д.А. Хворостовского.

В основу концепции фестиваля в 2023 году легла тема наставничества, передачи традиций исполнительского мастерства от учителя к ученику. В концертах признанные профессионалы мировой оперной сцены представят своих учеников и исполнят программы с молодыми лауреатами международных музыкальных конкурсов.

«Преемственность национальной исполнительской школы подчеркнёт образовательная программа. Артисты-наставники дадут мастер-классы и проведут творческие встречи там, где учился Дмитрий Хворостовский. Кроме того, в Зале Торжеств Красноярской филармонии пройдёт выставка, которая продемонстрирует культурную жизнь родного города Дмитрия Александровича в период его становления как артиста», — рассказывает генеральный продюсер фестиваля Евгений Стодушный.

Событие стартует 13 октября. В этот вечер на сцену Большого зала Красноярской филармонии выйдет звезда мировой оперной сцены и близкая подруга Дмитрия Хворостовского Хибла Герзмава. Оперная дива представит лауреатов своего именного конкурса. За дирижёрским пультом Красноярского академического симфонического оркестра — дирижёр Московского академического музыкального театра имени К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко Ариф Дадашев.

16 октября — в день рождения Дмитрия Хворостовского — на сцене Красноярской филармонии выступят звезды Мариинского театра Владислав Сулимский и Сергей Скороходов, а также Владимир Кудашев и Анастасия Лепешинская, которые, как и Дмитрий Хворостовский, обучались оперному искусству у заслуженного деятеля искусств России Екатерины Иофель. Так в Год педагога и наставника фестиваль отметит 100-летие преподавателя Дмитрия Хворостовского.

19 и 20 октября в Красноярске впервые выступит заслуженный коллектив России — академический симфонический оркестр Санкт-Петербургской филармонии. В первом концерте примут участие солисты Алексей Тихомиров и Екатерина Сергеева. А уже 20 октября под управлением Николая Алексеева оркестр исполнит программу из произведений П.И. Чайковского. Солист — лауреат XVII Международного конкурса им. П.И. Чайковского Илья Папоян.

Программу фестиваля на сцене Красноярского театра оперы и балета 25 октября откроет спектакль «Дон Жуан» Московского академического Музыкального театра имени К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко. На гала-концерте 26 октября выступят солисты МАМТ и Красноярского театра оперы и балета.

30 октября в Малом концертном зале им. И.В. Шпиллера Красноярской филармонии выступит барочно-современный ансамбль Филиппа Чижевского Questa Musica. Солисты — Македа Монне и Андрей Немзер.

Завершит фестивальную программу обладатель первой премии и золотой медали Международного конкурса имени П. И. Чайковского Сон Чи Хун. Вместе с Красноярским академическим симфоническим оркестром под управлением лауреата Международного конкурса пианистов, композиторов и дирижёров им. С.В. Рахманинова Клемана Нонсьё он выступит на сцене филармонии 31 октября.

Отец оперного певца Александр Хворостовский поддержал проведение фестиваля: «Отрадно, что Красноярск вновь примет исполнителей и почитателей оперного искусства. Я желаю исполнителям хорошего и удачного выступления. Я знаю, что пение — это большая работа. Желаю молодым скорее становиться взрослыми, для этого нужно изучить технику пения, подачи звука и текста — всё это должно быть на автомате! Не думайте на сцене про технику, занимайтесь творчеством! Слушателям я желаю получить удовольствие, а организаторам удачи и успеха в проведении фестиваля».

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