В октябре 2023 года московское издательство «Бумба» выпускает в свет художественный альбом, посвященный творчеству одного из основоположников современного изобразительного искусства Калмыкии — Гаря Рокчинского. В этом году ему исполнилось бы 100 лет.

Издание «Живопись во времени и пространстве культуры» будет представлено руководителем издательства Еленой Киричек в рамках V Межрегиональной научно-практической конференции «Живопись как знак культуры. К 100-летию со дня рождения народного художника РСФСР Г.О. Рокчинского». Конференция пройдет в национальном музее Республики Калмыкия им. Н.Н. Пальмова 3–4 октября 2023 года в г. Элисте.

Организаторами конференции выступает Министерство культуры и туризма Республики Калмыкия, Министерство образования и науки Республики Калмыкия, Национальный музей Республики Калмыкия им. Н.Н. Пальмова, Калмыцкий государственный университет им. Б.Б. Городовикова. В период работы конференции в Национальном музее Республики Калмыкия имени Н.Н. Пальмова будет открыта юбилейная выставка Г.О. Рокчинского «Сказ о Родине: диалог во времени и пространстве культуры» из музейных и частных коллекций (октябрь–декабрь 2023 г.).

«В альбоме более 230 страниц, 225 иллюстраций живописи, графики, самобытной малой пластики. Это самое полное издание, посвященное творчеству Гаря Рокчинского. Мы счастливы представить книгу самому широкому кругу читателей, интересующихся изобразительным искусством Калмыкии», — говорит руководитель издательства «Бумба» Елена Киричек.

Автор исследования — дочь художника, Светлана Батырева, доктор искусствоведения, эксперт Российской академии наук, профессор Калмыцкого государственного университета имени Б. Б. Городовикова, заслуженный деятель искусств Республики Калмыкия, почетный член Российской академии художеств. Светана является автором 11 монографий, более 250 научных публикаций по буддийскому, народному декоративно-прикладному, современному изобразительному искусству Калмыкии и музееведению.

Альбом «Живопись во времени и пространстве культуры» охватывает все вехи становления и формирования личности художника в процессе развития калмыцкого искусства второй половины XX века. Творческий путь Гаря Рокчинского представлен тематическими циклами «Степь и люди», «“Джангариада” — образная память предков», «Буддизм как философия Жизни».

Книга адресована искусствоведам и культурологам, историкам, социологам и педагогам, творческой интеллигенции и широкому кругу читателей.

Народный художник РСФСР Гарри Олегович Рокчинский (1923 – 1993) - уроженец урочища Алцын Хута Приозерного района Калмыцкой АССР (ныне – Кетченеровский район Республики Калмыкии). В возрасте 20 лет окончил Алма-атинское театрально-художественное училище им. Н.В. Гоголя, участвовал в выставках в Казахстане, всесоюзных художественных выставках. В 1961 г., вернувшись в Калмыкию, представлял свои работы на республиканских, зональных, всероссийских и всесоюзных художественных выставках. Среди наиболее значительных живописных циклов Гарри Рокчинского следует отметить те, что посвящены истории, природе и людям родной Калмыкии (серии «По родному краю», «Труженики Калмыкии»), прародине ойрат-калмыков («Сказ о Монголии»), пейзажам российской глубинки (серии «По Краснодарскому краю», «Русь»), эпические полотна («Джангар», «Воины 1812 года»), импрессионистские картины («Лотос», «Противоборство»). Внимание художника неизменно привлекали своеобразие и красота национальной культуры, неповторимость народного быта, органичная связь человека и природы. Сюжетные линии в его работах — это история и современность, буддийская философия и евразийская культура.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.