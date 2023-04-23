Российская певица Екатерина Андреас представила свою авторскую песню «Завтра» на китайском языке в Пекине

Победительница Всероссийского конкурса «Поющая дружба» для исполнителей на китайском языке российская певица и композитор Екатерина Андреас представила свою песню «Завтра» на международном концерте, который проводит Пекинский университет иностранных языков, разрабатывающий основные стандарты китайского языка в мире.

«Написанная в современных традициях песня с китайским колоритом подчёркивает важность присутствия в моменте. Мы работали над песней с командой Института Конфуция при МГЛУ. Видео снимали в Беларуси, в городе Гродно на фоне реки Неман. Для меня это - метафора времени в жизни, которое течёт... Время идёт и надо успевать обращать внимание на главное, слышать свой голос», - комментирует Екатерина Андреас, лауреат международных конкурсов, член комитета креативных индустрий РАСПП, медиапродюсер проекта «Музыка нашего времени».

Концерт «Music to our ears» приурочен к проведению «Дня китайского языка в ООН», который отмечается 20 апреля, и включает в себя номера китаистов из более чем 15 стран: России, Бельгии, Польши, Италии, Франции, Албании, Франции, Кореи и др.

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