КАРАКАЯ отметят день рождения фронтвумен сольным концертом в Москве

29 апреля на одной из лучших музыкальных площадок столицы состоится долгожданный концерт группы КАРАКАЯ. Он будет приурочен ко дню рождения фронтвумен коллектива - Татьяны Каракая.

В этот вечер в составе live-бэнда (Артур Овсепян - гитара, Максим Олейник - барабаны, Олег Топорков - саксофон тенор, Владимир Зезюльчик - звук, Тарас Ващишин - гитара, клавиши, аккордеон, Татьяна Каракая - вокал) прозвучат как уже покорившие сердца слушателей композиции, так и несколько премьер, среди которых особое место занимает апрельская премьера «Два бокала просекко», презентованная в сети 12 апреля.

В клубе LIFE PUB нет места неискренности и холоду, поэтому праздничный концерт КАРАКАЯ превратит вечер в теплую встречу близких по духу людей в преддверии последнего месяца весны.

Композиции группы призваны заряжать энергией, эмоционально поддерживать и в то же время погружать в раздумья и поиски внутренней правды. Это песни для души, которые приятно слушать всей семьей. На сегодняшний день КАРАКАЯ - это трио в составе: Татьяна Каракая (вокал), Тарас Ващишин (гитара, клавиши, аккордеон) и единственный в мире цветок-артист Глаша.

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