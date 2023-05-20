Российские кинокомпании начали съемки документального фильма «Отлив» в Индии

В Индии стартовали съемки документального фильма «Отлив» для онлайн-кинотеатра Premier. Производством проекта занимается «Киностудия КИТ» (входит в ГПМ КИТ в составе АО «Газпром-Медиа Холдинг»). Это история молодых парней из индийской соляной пустыни, находящихся в поисках своего места в жизни, чьи сила и упорство ведут их по пути в будущее.

Время застыло в безжизненной соляной пустыне, разделяющей Пакистан и индийскую провинцию Кач. Вот уже пять веков ведут здесь свой промысел работники соляных полей. День и ночь они выпаривают морскую воду и добывают соль. Их тела покрыты язвами, а волосы просолены так, что даже дети кажутся седыми стариками. Люди здесь едва выживают, но вековые традиции и страх перемен удерживают их на этой суровой земле.

Среди них выделяются два молодых парня: один - Ранжит - пишет смешные рилс с индийскими песнями в социальной сети, он старший брат и защитник своей семьи, второй - Шьям - верит в образование и каждый день после работы отправляется в университет за знаниями.

Они такие разные, и оба ощущают, что рождены для чего-то большего. И вот однажды они решаются на побег в поисках нового пути в жизни. Но как примет их незнакомый мир?

Режиссер Игорь Вирабов рассказывает:

– Сегодняшний мир меняется очень быстро, нужно буквально каждый день получать новые навыки, а человек существо, к этому крайне непривычное, ему комфортнее всего сидеть на одном месте. Поэтому эти молодые ребята оказываются невероятным примером, которым лично я вдохновляюсь, они действительно проходят через много трудностей, чтобы получить образование, заработать деньги, чтобы завести семью. Подобное стремление – это удивительно сильное послание для любого, особенно для молодого поколения, живущего в современном очень непростом мире.

Нетривиальный жизненный сюжет несколько лет назад буквально сам пришел к режиссеру Игорю Вирабову, который прилетел в Индию ради совершенно другого проекта. Но обстоятельства сложились так, что у него и группы появилось несколько свободных дней, в течении которых они колесили по стране в поисках интересных локаций и историй. И наткнулись на соляные поля в индийском штате Гуджарат. Там исторически занимались производством соли, труд и товар местных жителей ценились, но с приходом машин и больших корпораций, работники соляных полей оказались почти на грани вымирания. Их единственный шанс – перестроиться и найти новое предназначение.

Генеральный продюсер Андрей Терешок:

– Для меня очень важно, чтобы проекты, которые создаёт «Киностудия КИТ» имели личное измерение. Сегодня мы хотим чаще говорить с молодой аудиторией, и на этот раз выбрали язык документального кино. Вдохновляющая история двух парней, идущих на встречу мечте: поиски себя, своей судьбы, лучшей жизни, стремление к успеху и жажда открытий – кто из нас не переживал это в юности? Историю «Отлива» рассказывают талантливые мастера современным, красочным киноязыком. Интонации усиливаются совершенно сумасшедшим местом съемки – они проходят в Индии, стране, где чувства и эмоции становятся острее.

Креативный продюсер, шоураннер Иван Оганесов:

– Наши герои живут в мире, где не существуют таких простых понятий как душ, кипяток, кондиционер, шампунь… И при этом у этих двух парней внутри есть нечто настоящее, живое, некий огонь, который заставляет их верить в лучшее, осмелиться пойти навстречу своим страхам и отправиться в путешествие на поиск лучшей жизни. Каждый день Ранжиту и Шьяму предстоит прокладывать свою дорогу в неизвестность, перемещаясь по штату Гуджарат и доказывая на месте, что они могут справиться с любой самой грязной и спорной работой. Ведь они привыкли идти до конца. Вопрос в том, что там «в конце» и можно ли вообще дойти «до конца», если ты на пути?

Заместитель генерального директора Premier, Макар Кожухов:

– Историю Ранжита и Шьяма режиссер Игорь Вирабов нашел во время поездки в Индию. Меня поразил его рассказ о жизни людей, добывающих соль, которую мы едим каждый день, и я решил, что эту историю обязательно нужно снять и показать российским зрителям. Индия для нас - это далекая экзотическая страна, которую очень интересно изучать. Я уверен, что съемки документального проекта "Отлив" станут успешным экспериментом, а результат будет интересен как зрителям из России, так и людям других стран.

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