Русское наследие Узбекистана

Даже если бегло познакомиться с судьбами русских эмигрантов в странах Востока, можно поразиться разнообразию сюжетов и жанров, которыми полны их истории. Жаль, что ни писатели, ни сценаристы фильмов пока не очень интересуются этим богатством.

Какую бы страну ни изучали специалисты, везде мы видим культурный след, оставленный выходцами из России. Особенно ярко видна эта роль тогда, когда истории о них собраны в одном месте в одно время. Как случилось на прошедшей недавно в стенах института ежегодной научной конференции «Восточные ветви российской диаспоры».

Открылась она интереснейшими докладами об Узбекистане. Многие ученые не принимают термин «диаспора» к русским в бывшем Туркестане. Ведь он относится к представителям, которые переселились в новую для себя страну и образовали там устойчивое сообщество в одном или нескольких регионах новой родины. Для центральноазиатского региона корректнее употреблять термин «укоренившийся народ» применительно к русским. Ведь они там жили везде на протяжении многих поколений. Прежде всего это относится к Казахстану, степи которого осваивали казаки Российской империи. Однако самое глубокое взаимопроникновение и уникальность демонстрирует нам русско-узбекское творческое наследие.

Многие феномены этого наследия рождались в процессе соединения и проникновения культур друг в друга, рождая уникальные произведения искусства. Так случилось со многими поэтами, литераторами, художниками, живущими в Узбекистане. «Такая транскультурность особенно ярко проявляется у мастеров слова. Например, русскоязычная поэзия Узбекистана сегодня существует не только на пространстве бывшего Союза, но и по всему миру, - рассказывает Гульчира Гарипова, доцент МГПУ. – Она очень многоплановая, вписана в национальные литературные процессы как России, так и Узбекистана, наполнена уникальными филологическими приёмами, что позволяет смело отнести её к феномену транскультурности».

Литературоведам хорошо известны две поэтические школы – Ферганская и Ташкентская, сформировавшиеся к 90-м годам двадцатого века. Наиболее известным поэтом этого круга является Александр Файнберг, русскоязычный поэт, переводчик, народный поэт республики Узбекистан. Ярким представителем «культурных метисов» узбекского поэтического процесса стала Марта Ким. Она родилась недалеко от Ташкента в семье беженцев из Кореи. Филолог, научный редактор одного из ведущих литературных журналов «Преподавание русского языка и литературы», для неё русский стал языком мышления, отражающего картину мира, языком поэзии. «В своём творчестве Марта играет сложными восточными образами, переводя их в русскоязычный логос, - продолжает Гарипова. - Особенным, сакральным поэтическим образом, прошедшим через всё её творчество, стал цветок потерянного рая, соединяющий в себе сакуру и вишню».

В качестве потрясающего результата межкультурного сплава нельзя не упомянуть Хамида Исмаилова, современного узбекского поэта. Он уехал из Узбекистана в 1992 году, долго жил в Москве, затем переехал в Великобританию, где не потерял популярности. В своём творчестве он успешно соединяет внутреннее узбекское сознание с московским культурным фоном, который в итоге становится для него основным. Вот уже несколько лет Хамид переводит свои русскоязычные стихи на европейские языки и арабский язык. Такие сборники пользуются огромным успехом у читателей.

«В Узбекистане русскоязычная поэзия сегодня продолжает развиваться, - продолжает рассказ Гульчира Гарипова. - Можно назвать таких её интереснейших представителей, как Николай Ильин, Виктория Осадченко и её муж Бах Ахмедов. Но официально в узбекский литературный процесс её не включают и публикуют чаще в российских изданиях и журналах; Академия наук УР не признаёт русскоязычную поэзию составной частью национальной литературы, выделяя в такое направление, как «русскоязычная поэзия Узбекистана». Есть и другие нюансы. К сожалению, творческое пространство клуба-музея Анны Ахматовой «Мангалочий дворик», имевшее ранее своё помещение, нынче существует лишь на территории российского посольства».

Но не только в литературе оставили своё наследие русскоязычные жители Узбекистана. Знаменитый на весь мир Национальный музей искусств им. И.А.Савицкого в Нукусе хранит потрясающее собрание художников русского авангарда, вдохновлённых восточным колоритом. Сам Игорь Савицкий фигура легендарная, внесшая огромный вклад в сохранение и популяризацию советских художников-авангардистов. Ему удалось спасти множество картин и имён авторов, их сотворивших, которыми сегодня восхищаются во всём мире, и Узбекистан по праву гордится этим наследием.

В Самарканде 20-х годов прошлого века сложилась уникальная творческая группа, создавшая впоследствии целое художественное направление. Художники из России приехали восстанавливать памятники старины в рамках работы специальной Комиссии. Наиболее состоятельный из них, вернувшийся из Италии Даниил Степанов, снял большой дом, в котором поселилась практически вся группа художников. И почти сразу, поражённые богатством красок, ароматов, архитектурой Востока, они начали изображать их на холсте.

«Но нашелся один, который узрел другой сюжет, поразивший его воображение. - рассказывает Элеонора Шафранская, профессор МГПУ, выпускница Ташкентского госуниверситета, представившая на конференции свою новую книгу «Усто Мумин. Превращения». - Он начал рисовать мальчиков-танцоров, выступавших в чайхонах. Как в своё время и Василия Верещагина, художника поразила их гибкость, артистизм, отрешённость лиц в танце. Русский живописец Александр Васильевич Николаев вошёл в историю искусства под псевдонимом Усто Мумин. Усто в переводе значит «учитель», Мумин – «уверовавший». Двадцатые годы прошлого века стали годами расцвета его творчества. Он автор картины, воплотившей в себе традицию русской иконы и восточную поэзию. – «Радение с гранатом» или «История юноши Гранатовые уста». Эта темпера с десятью связанными между собой сюжетами и центральным изображением юноши в середине композиции хранится в московском Музее Востока и выставлялась в 2020 году в музее «Гараж» в рамках выставки «Мы храним наши белые сны».

Представители русской культуры восхищались не только искусством Востока вообще и Узбекистана в частности. К 500-летию великого ученого, астронома и просветителя, правителя империи Тимура 15 века Мирзы Улугбека советский композитор Алексей Козловский создал оперу «Улугбек». Он и его супруга Галина стали авторами либретто, а главные партии исполнили солисты Узбекского театра оперы и балета Халима Насырова и Камиль Яшен. Премьера оперы прошла 19 ноября 1942 года в Ташкенте. Галина Козловская подробно описала процесс создания оперы в своих мемуарах «Шахерезада. Тысяча и одно воспоминание».

Современная русскоязычная литература и поэзия, живопись, созданная русскоязычными художниками, интерьерный и архитектурный дизайн, другие проявления искусства в синтезе русской и узбекской культур еще ждут своих исследователей и популяризаторов. В Институте востоковедения РАН, в других научно-образовательных центрах всегда готовы поделиться своими находками и исследованиями. И очень надеются, что их коллеги в странах Центральной Азии не зачеркнут наше общее великое наследие.

Алла ШЕЛЯПИНА

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