MONEYпуляторы – истории о брачных аферистах и их жертвах расскажут в документальном фильме

Четыре одинокие россиянки, которые попались в ловушку романтических аферистов и отдали «любимым» все свои сбережения, набрались смелости и поделились своими историями в новом проекте «MONEYпуляторы». Эксклюзивная премьера документального сериала состоится уже завтра, 20 мая, в онлайн-кинотеатре START. «MONEYпуляторы» созданы медиагруппой «Красный квадрат».

Глубокое одиночество и страх быть отверженными, отчаянное желание любви и готовность сделать всё, чтобы не упустить надежду на счастье, подтолкнуло героинь сериала прямо в лапы аферистов. Чтобы втереться в доверие, один представлялся генералом спецслужб, другой одаривал «бриллиантами», а третий предложил открыть совместный бизнес. Жертвы из Москвы, Краснодара, Нижнего Новгорода и Берлина долго молчали, боясь не только рассказывать другим, но даже признаться самим себе в том, что оказались обмануты.

Нашумевшая история «Аферист из Tinder» в первую неделю после премьеры стала лидером по просмотрам на Netflix – 45,8 млн часов по всему миру. А согласно исследованию ВШЭ, в 2021 году из 197 респондентов с вымогательством на сайтах знакомств столкнулись 68% российских женщин. Сегодня Tinder ушел из России, но остались другие платформы: VK знакомства, «Мамба», Teamo и не только. Документальный сериал «MONEYпуляторы» обратит внимание на проблему мошенников и поможет женщинам не попасться на уловки романтического мошенника.

Команда проекта совместно с психологами работала над «MONEYпуляторами» в течение года. Редакторы изучили сотни реальных историй, объездили всю страну и даже выехали за ее пределы. Убедить героинь честно и откровенно поделиться своим опытом было непросто, но четверо женщин согласились открыться перед камерой.

Ольга, Юлия и Яна больше не питают иллюзий и открыто заявляют о предательстве, в то время как главная героиня – пожилая женщина Анна – все еще находится под влиянием «друга», ставшего единственной радостью ее жизни. В сериале с ней работает психолог. Зрители могут понаблюдать за сложным процессом внутренних изменений героини, любовь для которой стала зависимостью. Участницы проекта абсолютно разные, но объединяет их одно – страх признаться другим и даже себе в том, что они стали жертвами брачных аферистов.

Анна Майорова, 60 лет. Нижний Новгород. Ущерб – 30 миллионов рублей. Некогда состоятельная женщина-хирург, которая заложила все свое имущество ради мошенника-игромана. Удивительно, но она ни о чем не жалеет. Больше всего женщина боится потерять возлюбленного, ради которого готова разрушить и свою жизнь, и отношения с близкими. Мысль о том, что она больше никогда не увидит объект своих мечтаний, наводит ее на мысли о суициде. Поэтому она продолжает идти на поводу у своих чувств. В рамках проекта команда привела Анну к психологу, с которым она прорабатывает проблему созависимых отношений.

Ольга, 37 лет. Краснодар. Ущерб – 10 миллионов рублей. Одинокая девушка с ребенком, которая влюбилась в заботливого мошенника со стажем и судимостью. Однако даже этот факт не заставил усомниться в доверии и порвать отношения с возлюбленным. Как оказалось, картинку «идеального» мужчины Ольга нарисовала себе сама.

Юлия, 39 лет. Краснодар. Ущерб – 8 миллионов рублей. Влюбилась в молодого человека, который представлялся генералом спецслужб. Дорогие подарки и жизнь на широкую ногу затуманили разум: Юлия безоговорочно верила его выдуманным историям и даже вышла замуж за афериста, который в итоге лишил ее квартиры.

Яна, 41 год. Москва. Ущерб – 6 миллионов рублей. Девушка набрала кредитов и открыла на свое имя бизнес для мужчины с сайта знакомств, который забирал всю прибыль себе в карман и «вдохновлял» Яну на оформление кредитов. Но когда задолженности превысили доходы, ее возлюбленный испарился.

«Изначально у меня были опасения по поводу съёмок в фильме. В нашем обществе быть жертвой стыдно. Стыдно, потому что ты оказался недостаточно умным, сообразительным, слишком доверчивым. Но сейчас я понимаю, что это не стыдно. Сильно признать свою ошибку и иметь силу воли не забиться под кровать, а решать свои проблемы и при этом предупредить других, чтобы они не оказались в подобной ситуации и учились на чужих, очень дорогих ошибках», — призналась Яна.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.