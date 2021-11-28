Российский композитор посвятил новый альбом Москве

Современный Российский композитор, член Российского музыкального союза Семён Кривенко-Адамов выпустил шестой инструментальный альбом «Любовь сильнее смерти». «Love Is Stronger Than Death» — пронзительный искренний альбом, написанный в современном классическом стиле.

Большая часть композиций созданы в Москве. Альбом впитал в себя атмосферу насыщенного контрастами города, и поэтому был посвящен столице лучшей страны мира. Название альбома отсылает к мыслям о многожанровости любви. Ведь это возвышенное чувство можно испытывать не только к человеку, но и к городу, природе или мистическим учениям.

Работа над новым творческим проектом заняла 13 месяцев. Он состоит из 7 инструментальных композиций:

«Love Is Stronger Than Death» («Любовь сильнее смерти») — романтическая печальная музыка, рассказывающая о вечной любви

«Crystal Soul» («Хрустальная душа») — первый музыкальный портрет в творчестве композитора, посвященный возлюбленной музыканта

«The Nightingale’s Last Warble» («Последняя трель соловья») — иллюстрация экзальтированного художника, творящего под светлым чувством творческого вдохновения

«Mountain Peaks» («Горные вершины») — Музыка, описывающая красоту горной природы

«Aristocratic Waltz» («Аристократический вальс») —музыкальное произведение, выражающее идею необходимости обращения в древние знания

«The Taganrog’s Shores Magic» («Магия Таганрогских берегов») — музыка, передающая атмосферу тихого провинциального города Таганрог с его богатой архитектурой и историей

«Sunny Day («Солнечный день») — Композиция, посвященная Москве, её порой прохладным, но солнечным, наполненным надеждами и стремлениями дням

Семён Кривенко-Адамов — молодой композитор, яркий представитель современного элитарного искусства. Автор шести альбомов для рояля с оркестром. В творчестве композитора преобладает философская музыка, написанная в малых инструментальных формах.

Автор занимается написанием музыки 10 лет. Окончил музыкальное отделение Донецкого педагогического института. С октября 2020 года проживает в Москве.

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