Ayumi Anime презентовала клип «Rock»

0
47

26 ноября 2021 года блогер и певица Аюми представила новый и очень стильный клип «Rock».

Ayumi Anime — бывшая американская модель, блогер, бизнес — вумен и певица. Аюми сделала успешную карьеру участницы конкурсов красоты, фотомодели таких известных агенств как Penthouse и Hustler, и даже успела основать собственную компанию IDOLS.

С детства мечтая о карьеры певицы, Аюми активно работает над музыкальным материалом, записывая сингл за синглом. Она уже выпустила 9 треков на английском языке, альбом «LESSONS» и несколько видеоклипов. И сейчас готова представить новый трек в совершенно новом звучании под названием «Rock».

Слушайте на всех цифровых площадках, сайте https://ayumiofficial.com/rock

Смотрите клип —

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
Предыдущая статьяЕгорьевскому историко-художественному музею исполняется 110 лет

Похожие статьиПредоставлено автором

ПУБЛИКУЕМ КОММЕНТАРИИ ПОЗИТИВНО НАСТРОЕННЫХ ЛЮДЕЙ:

Оставьте ваш комментарий
Ваше имя