Ayumi Anime презентовала клип «Rock»

26 ноября 2021 года блогер и певица Аюми представила новый и очень стильный клип «Rock».
Ayumi Anime — бывшая американская модель, блогер, бизнес — вумен и певица. Аюми сделала успешную карьеру участницы конкурсов красоты, фотомодели таких известных агенств как Penthouse и Hustler, и даже успела основать собственную компанию IDOLS.
С детства мечтая о карьеры певицы, Аюми активно работает над музыкальным материалом, записывая сингл за синглом. Она уже выпустила 9 треков на английском языке, альбом «LESSONS» и несколько видеоклипов. И сейчас готова представить новый трек в совершенно новом звучании под названием «Rock».
Слушайте на всех цифровых площадках, сайте https://ayumiofficial.com/rock
Смотрите клип —Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).
С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.