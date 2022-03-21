Премьера музыкального спектакля «Волшебник изумрудного города» в Детском музыкальном театре юного актёра

3 апреля 2022 года в 16.00 на Новой сцене Детского музыкального театра юного актёра на Чистых прудах состоится большая премьера музыкального спектакля «Волшебник изумрудного города» по сказочной повести Александра Волкова.

Музыку к спектаклю написал известный российский композитор Евгений Загот.

Сказочная повесть «Волшебник Изумрудного города» Александр Волкова была напечатана в 1939 году. Написана она по мотивам сказки «Мудрец из страны Оз» американского писателя Фрэнка Баума.

Мюзикл «Волшебник Изумрудного города» расскажет маленьким зрителям про дружбу, добро, побеждающее зло, про упорство в достижении цели. Ведь с настоящими друзьями можно преодолеть любые невзгоды!

«В нашу театральную семью мы приглашаем нового героя — замечательную девочку Элли. Такую же фантазёрку, как наша Пеппи, такую же ласковую, умную и нежную, как Бекки Тэтчер, такую же смелую и отчаянную, как Том Сойер, такую же сильную и честную, как Оливер Твист. Это первый масштабный проект на нашей Новой сцене, в котором будет задействовано большое количество детей, а также взрослые актеры — звезды московских музыкальных проектов и мюзиклов. Приглашаем всех на нашу грандиозную премьеру!», — говорит режиссер — постановщик спектакля, художественный руководитель театра, Заслуженный деятель искусств РФ, Заслуженный артист РФ Александр Федоров.

«Волшебник Изумрудного Города — один из ярких, неповторимых вкусов детства, которые с годами не ослабевают. В полной мере я осознал это, когда у меня стали подрастать дети, и я вместе с ними вновь окунулся в особую атмосферу этой увлекательной, но очень мудрой истории.

Чуть позже мне предложили написать мюзикл на эту тему, и я понял, что это шанс сделать в жизни что-то действительно важное. Важное для своих детей, для других детей и их родителей… но главное — для самого себя. Когда пишешь такой семейный мюзикл — будто катаешься на машине времени — в детство и обратно. Такие полёты обладают сильнейшим терапевтическим эффектом. Я старался, чтобы музыка эмоционально отзывалась во мне — ребёнке, но одновременно, чтобы отвечала эстетическим запросам взрослого меня — композитора. Что из этого вышло — судить вам. Приятного просмотра», — говорит композитор, дирижёр, музыкальный продюсер, аранжировщик Евгений Загот.

Детский музыкальный театр юного актера, основанный в 1988 году, является признанным лидером детского театрального движения в России. В театре занимаются дети в возрасте от 4 до 16 лет. В репертуаре — российская и мировая музыкальная классика, рассчитанная на юного зрителя.

За годы работы театра создано более тридцати оригинальных постановок, показаны тысячи спектаклей в Москве и других городах России, театр принял участие в крупнейших российских и зарубежных театральных фестивалях, осуществил десятки гастрольных поездок в страны СНГ и дальнего зарубежья.

Многие выпускники театра связали свою жизнь с театром и киноискусством, стали профессиональными артистами, режиссерами, музыкантами.

Новая сцена ДМТЮА на Чистых прудах открылась весной в марте 2021 года. После окончания строительства, новое здание театра с официальным визитом посетил Владимир Путин.

Для театра новое пространство на Чистых прудах стало не только площадкой для показа уже полюбившихся зрителям спектаклей, таких как: «Пеппи Длинныйчулок», «Приключения Тома Сойера», «Московская история 1205», «Вождь краснокожих» и др., но и местом реализации новых проектов.

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