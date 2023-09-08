Российский национальный оркестр открывает 33-й сезон!

Старт 33-му творческому году Российского национального оркестра даст вечер в Концертном зале имени П.И. Чайковского 15 сентября 2023 года. Коллектив выступит под управлением своего художественного руководителя и главного дирижера Александра Рудина. Предстоящий концертный сезон будет отмечен яркими концептуальными программами, которые будут представлены как на столичных площадках, так и в российских концертных залах, а также сотрудничеством с яркими молодыми исполнителями и талантливыми дирижерами, которые впервые встанут за пульт РНО.

Художественный руководитель РНО, дирижер и виолончелист Александр Рудин, занявший должность осенью прошлого года, в 2023–2024 гг. проведет свой первый полноценный сезон в новом качестве, представив разноплановые программы в столичных залах, а также в рамках масштабных гастролей коллектива по городам России.

«Немецкий реквием» Иоганнеса Брамса для солистов, хора и оркестра с участием Альбины Латиповой (сопрано), Владислава Сулимского (баритон) и вокального ансамбля Intrada откроет именной абонемент Российского национального оркестра в Концертном зале имени П.И. Чайковского 15 сентября. Под управлением Александра Рудина на главных московских площадках в течение всего сезона будут звучать шедевры мировой классики: Концерт для скрипки с оркестром «Памяти ангела» Альбана Берга (31 октября, КЗЧ), Шестая симфония Яна Сибелиуса (7 октября, зал «Зарядье»), симфония «Гармония мира» Пауля Хиндемита и фантазия «Скиталец» для фортепиано с оркестром Шуберта-Листа (14 ноября, КЗЧ), программа, посвященная Людвигу ван Бетховену (18 января 2024, «Филармония-2»), Первый концерт и Пять этюдов-картин Сергея Рахманинова, а также сюита «Витражи собора» Отторино Респиги (23 апреля 2024, КЗЧ). В рамках гастролей Александр Рудин выступит с коллективом во многих городах России, где предстанет перед публикой не только в качестве дирижера, но и в качестве солиста – признанного во всем мире виолончелиста-виртуоза.

Одним из новых ярких проектов станет абонементный цикл «Камерата РНО», концерты которого пройдут в Камерном зале Московской филармонии. В рамках этих вечеров свое искусство публике представят солисты оркестра – выдающиеся исполнители, лауреаты международных конкурсов и прославленные педагоги. В программы вошли оригинальные произведения и переложения знаменитых шедевров для различных камерных составов. Концерты с участием солистов оркестра также пройдут и в других городах в рамках гастролей коллектива.

Предстоящий сезон РНО будет отмечен сотрудничеством с целой плеядой ярких молодых артистов – восходящих звезд мирового исполнительского искусства. За пульт оркестра впервые встанут дирижеры нового поколения, в том числе лауреаты I Международного конкурса пианистов, дирижеров и композиторов имени Сергея Рахманинова Иван Никифорчин, Клеман Нонсьё (Франция) и Хаожань Ли (Китай), а также лауреаты международных конкурсов Ярослав Забояркин и Федор Безносиков. Свои интерпретации классики представит американский маэстро, признанный интерпретатор современной музыки Кристиан Кнапп, а также давние партнеры РНО: дирижер Московского академического Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко Ариф Дадашев, испанский маэстро Сесар Альварес, композитор и дирижер Андрей Рубцов, немецкий и российский дирижер Дмитрий Юровский и другие.

Российский национальный оркестр продолжит оказывать поддержку талантливым молодым солистам, только начинающим свою международную карьеру. Так, участие в предстоящих концертах РНО примут лауреаты XVII Международного конкурса имени П.И. Чайковского, проходившего в Москве и Санкт-Петербурге в июне 2023 года. Традиционно вместе с РНО публика услышит и признанных звезд – любимых солистов-певцов и инструменталистов. В их числе: пианисты Денис Мацуев, Дмитрий Шишкин, Иван Бессонов, Юрий Фаворин, Ева Геворгян, Алексей Мельников, Александр Романовский; скрипачи Вадим Репин и Елена Ревич; сопрано Хибла Герзмава, бас Ильдар Абдразаков и другие.

Гастрольная карта сезона охватит самые разные города России. Начиная с августа, выступления коллектива пройдут в Большом зале Парка науки и искусства «Сириус» в Сочи, а также филармонических залах Калининграда, Великого Новгорода, Уфы, Оренбурга, Самары, Махачкалы, Грозного, Владикавказа и Санкт-Петербурга.

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