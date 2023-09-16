Ильдар Абдразаков

8 октября 2023 года в 19:00 на сцене Крокус Сити Холла состоится большой сольный концерт Заслуженного артиста Российской Федерации Ильдара Абдразакова. Ильдар Абдразаков — российский оперный бас, выступающий на крупнейших мировых сценах даст свой первый сольный концерт в Крокус Сити Холле.

Вечер будет посвящен 150-летию со дня рождения Фёдора Ивановича Шаляпина, которое широко отмечается в этом году и станет логическим завершением концертного цикла — посвящения великому оперному басу.

В этот вечер на сцене Государственный симфонический оркестр «Новая Россия» и Народный артист России, почетный профессор МГУ и почетный академик Лондонской академии искусств, художественный руководитель оркестра — Юрий Башмет.

В программе концерта прозвучат арии из опер, романсы, песни из репертуара Федора Ивановича Шаляпина – П. Чайковского, М.Мусоргского, С.Рахманинова, А.Бородина и других композиторов.

Оперные поклонники помнят прошлогодний триумф артиста в партии Бориса Годунова на открытии сезона в миланском театре «Ла Скала», спектакль который стал поистине мировым событием, вписанным в историю музыкального театра. У зрителей Крокуса будет редкая возможность услышать и сцену коронации Бориса из одноименной оперы Мусоргского.

Концерт двукратного обладателя «Грэмми» позволит слушателям убедиться, что Ильдар Абдразаков не только признанный мастер «вердиевского репертуара», но и артист, который исключительным образом исполняет русскую музыку и которому подвластны любые творческие вызовы.

Не пропустите грандиозное событие, которое станет настоящей культурной сенсацией!

Купить билеты на большой сольный концерт Ильдара Абдразакова, вы можете на сайте www.moscowshow.com без наценок.

Стоимость билетов в зрительном зале от 3000 до 30000 рублей, ВИП ложи Крокус Сити Холл — 600 000 рублей (ложи вмещают в себя от 18 до 24 человек, в зависимости от того какую ложу гость выбирает, имеют отдельный вход и гардероб, у гостей также есть дополнительная возможность получить обслуживание в ложах за отдельную плату).

6+

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.