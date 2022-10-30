Масштабная выставка «Василий Тропинин. Удача гения» открывается в Музее Тропинина

4 ноября Музей Тропинина совместно с Государственным Русским музеем открывает масштабную выставку «Василий Тропинин. Удача гения». Впервые в стенах московского музея встречаются лучшие картины из собрания ГРМ и Музея Тропинина. В составе выставки будут представлены работы только одного художника – Василия Андреевича Тропинина. Из коллекции Русского музея в Москву прибыли девять шедевров, среди которых «Казначейша», портреты гитариста Павла Михайловича Васильева, художника Петра Фёдоровича Соколова, писательницы Варвары Ипполитовны Лизогуб и купца Александра Александровича Сапожникова.

МТ КП-349. Тропинин В.А. Автопортрет с кистями и палитрой на фоне окна с видом на Кремль

МТ КП-357. Тропинин В.А. Девушка с горшком роз

МТ КП-357. Тропинин В.А. Девушка с горшком роз

МТ КП-535 Тропинин В.А. Кружевница. Девушка плетущая кружева

МТ КП-541. Тропинин В.А. Девочка с собакой

МТ КП-881. Тропинин В.А. Портрет Алексея Алексеевича Тучкова

МТ КП-1908. Тропинин В.А. Портрет графа Ираклия Ивановича Моркова

Тропинин В.А. Портрет П.М. Васильева. C бухгалтера конторы московских императорских театров. C любителя музыки. 1830-е гг. Ж-3669

Тропинин В.А. Женщина в окне (Казначейша). 1841 г. Ж-5225.jpg

На выставке представлена и одна из самых известных работ В.А. Тропинина – «Девушка с горшком роз» (1850). Картина поступила в Русский музей (Музей Александра III) в 1897 г. из собрания Царскосельского Александровского дворца. В июне 1941 г. она вошла в состав временной выставки, открывшейся в Алупкинском дворце в Крыму, вскоре оккупированном фашистами. После Великой Отечественной войны полотно считалось утерянным. В средине 1950-х годов основатель Музея Тропинина, известный коллекционер Феликс Евгеньевич Вишневский нашёл «Девушку с горшком роз» в одном из антикварных магазинов Москвы, где она была выставлена на продажу случайным владельцем. Вишневский узнал руку мастера, а позднее и подпись художника была обнаружена в тонком орнаментальном поясе на горшке. Коллекционер передал портрет основанному им Музею В.А. Тропинина.

Г.Н. Голдовский, заведующий отделом живописи XVIII – пер. пол. XIX вв. в Государственном Русском музее, подчёркивает: «Русский музей за 125 лет своей истории, благодаря дарам и приобретениям, собрал достаточно представительную и разнообразную коллекцию полотен выдающегося русского портретиста. Для выставки в Музее В.А.Тропинина и московских художников его времени, обладающем собственной великолепной коллекцией, были отобраны наиболее значительные работы замечательного живописца, способные расширить и дополнить представление о В.А. Тропинине, ставшем знаковой фигурой для истории художественной жизни Москвы в XIX веке».

Выставка «Василий Тропинин. Удача гения» показывает, как талант и характер творческого человека даже в исходно неблагоприятных обстоятельствах могут привести к успеху и благополучию. Тропинин родился крепостным, однако смог в полной мере реализовать свой талант живописца, получить признание и прожить жизнь в любви. Став мастером портретной живописи, он создал яркую, узнаваемую собственную манеру. Её высоко ценили заказчики, ею восхищались любители и знатоки искусства. Вероятнее всего, именно в этом секрет истинной удачи его гения.

Изначально жизнь В.А. Тропинина, «обычного» крепостного мальчика в услужении у господ, не сулила блистательных перспектив. По воле своих хозяев он обучался кондитерскому ремеслу, хотя его художественный талант уже проявлял себя. С дозволения владельца с 1798 по 1804 год Тропинин был посторонним учеником в портретном классе Академии Художеств, руководимом Степаном Щукиным. В 1823 г., уже в зрелом возрасте, он освобожден от крепостной зависимости, в том же году – избран назначенным, а через четыре года – академиком Императорской Академии художеств.

В 1807 г. по большой любви Тропинин женился на свободной поселянке Анне Катиной, которая, став женой крепостного, потеряла личную свободу. Счастливый брак продлился более полувека. Сын Тропининых Арсений родился в 1809 г. Жена и сын художника оставались крепостными до 1829 года.

С 1821 г. Тропинин жил и работал в Москве, впрочем, не порывая связи с Академией художеств. В первопрестольной он пользовался заслуженной славой самого одарённого портретиста, стяжав уважение коллег-художников и учеников, добившись материального благополучия и возможности работать по собственному выбору. Богатейшее художественное наследие Тропинина насчитывает почти 3000 работ в живописи и графике.

На выставке представлены портреты современников В.А. Тропинина и образы родных людей – Анны Ивановны Тропининой (после 1825) и сына художника за мольбертом (1820-ые, атрибуция предположительна), которые непосредственно влияли на его жизнь, помогали реализоваться в профессии и делали счастливым человеком.

В составе экспозиции есть гравюра с портрета Павла Свиньина, написанного Тропининым. Журналист, литератор, коллекционер, знаток искусств, Павел Петрович Свиньин прославлял художника в прессе. Он также дал характеристику мастеру (оригинал документа экспонируется на выставке), сыгравшую важную роль в признании его таланта. Добрым гением В.А. Тропинина и ценителем его таланта был Алексей Алексеевич Тучков. Портрет этого знатного московского дворянина занимает почётное место среди изображений его друзей. Здесь же экспонируется портрет графа Ираклия Ивановича Моркова — хозяина крепостного художника, храброго русского офицера, героя Очакова, Измаила и Бородина.

Как писал биограф Тропинина Николай Рамазанов: «Кто хорошо знал Василия Андреевича, тот не мог не любить его всею душой. Как он ни разу в жизни не изменял призванию художника, так никто не изменял ему в привязанности».

Среди товарищей и коллег В.А. Тропинина была традиция: не застав художника дома, они расписывались на двери его квартиры. Среди надписей были автографы скульптора Ивана Витали, художника Карла Брюллова и других. К сожалению, легендарная дверь не сохранилась, однако воспоминания о ней вдохновили в своё время режиссера Юрия Любимова, а позднее и художников Владимира Богачева и Евгения Гриневича на создание инсталляции в рамках выставки.

Директор Музея В.А. Тропинина Ольга Журавлёва подчеркивает важность партнерства с Государственным Русским музеем и музеем Академии художеств Санкт-Петербурга в создании выставки: «Совместная работа с коллегами из ГРМ и музея Академии художеств над этой выставкой – большая честь и радость для нашего музея. Именно Петербург и Москва – два важнейших города для становления Тропинина как художника и хранения его творческого наследия вот уже почти два века. А современный стилистический подход к экспонированию шедевров кисти Тропинина и уникальных документов только усиливает актуальную тему личного счастья и успеха».

Музей выражает искреннюю благодарность за помощь в организации выставки Государственному Русскому музею, лично Е.Н. Петровой и Г. Н. Голдовскому, музею Академии Художеств СПБ и лично А. Мудровой, а также Генеральному партнеру — компании UFO Design в лице Е. Гриневича.

Фото по ссылке https://disk.yandex.ru/d/VCVHIZlJ6Z2vCg

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