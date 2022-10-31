Гузель Хасанова представила трогательный сингл «На память»

28 октября состоялась премьера трогательного сингла певицы Гузель Хасановой «На память».

«Меняемся мы. Меняются смыслы. Меняется отношение. Пожалуй, так о расставании я ещё не пела. Здесь нет места злости, отвращению, беспокойству, сомнениям. «На память» звучит удивительно спокойно, нежно и тепло», — поделилась Гузель о своей новой песне.

«Ах, Гузель… Слушаю Вас и легче становится… И иногда просто хочется написать, что Вы будто знаете, как справиться, когда болит…», — пишут поклонники в ожидании релиза.

И ведь действительно, новый трек «На память», сильный голос Гузель, красивые стихи и музыка будто созданы для того, чтобы по-другому посмотреть на расставания. Ведь зачастую даже если отношения не сложились, в них наверняка было немало прекрасного, того, что хочется оставить на память.

Услышать живое исполнение этого и других синглов певицы можно будет 25 ноября на большом сольном концерте Гузель Хасановой в Москве в клубе «IZI».

А пока слушайте «На память» на всех музыкальных площадках и учите наизусть.

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