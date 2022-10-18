Российский национальный оркестр впервые выступит в Забайкалье

22 и 23 октября на сцене Забайкальского краевого драматического театра им. Н.А. Березина выступит Российский национальный оркестр.

Концерты состоятся в рамках Фестиваля Олега Лундстрема, который проходит в Забайкальском крае. В октябре его программа посвящена классической музыке. Олег Лундстрем получил профессиональное образование симфонического и оперного дирижёра и был продолжателем высочайших традиций русской дирижёрской школы.

22 октября с Российским национальным оркестром выступят победитель международных конкурсов, почётный академик Болонской филармонической академии Александр Романовский (фортепиано) и скрипач-виртуоз Пётр Лундстрем. В программе прозвучат Концерт для скрипки с оркестром и Увертюра «1812 год» П.И. Чайковского, а также Фортепианный концерт №3 С.В. Рахманинова.

23 октября солировать с оркестром будет всемирно известная пианистка Валентина Лисица. В программе: Увертюра к опере «Дон Жуан» В.А. Моцарта, Концерт №5 для фортепиано с оркестром Л. ван Бетховена и Симфония №10 Д.Д. Шостаковича.

Оба вечера за дирижерским пультом РНО будет стоять молодой, но уже известный дирижер Николай Цинман, внучатый племянник Олега Лундстрема.

Фестиваль Олега Лундстрема впервые проходит в Забайкальском крае и продлится до 12 ноября. Он станет одним из самых ярких и масштабных событий, посвящённых 100-летию российского джаза.

Организаторы Фестиваля: Министерство культуры Забайкальского края и Творческая мастерская Леонида Лундстрема при поддержке Правительства Забайкальского края. Генеральные партнёры: золотодобывающая компания Highland Gold и Фонд развития Забайкальского края. Партнёры фестиваля: «Удоканская медь» и «Норильский никель», а также Министерство культуры РФ в рамках программы «Всероссийские филармонические сезоны» и Забайкальская краевая филармония имени Олега Лундстрема.

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