МАЛЫЙ ТЕАТР ПОКАЖЕТ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ СПЕКТАКЛЬ

31 октября в Малом театре (основная сцена) пройдет дополнительный благотворительный спектакль «Мёртвые души» Н.В. Гоголя. Все средства, вырученные от продажи билетов, пойдут на покупку школьного автобуса для детей города Мариуполя.

Государственный академический Малый театр решил провести внеплановый показ одного из лучших своих спектаклей последних лет – «Мёртвые души» Н.В. Гоголя со звездным составом исполнителей. В постановке заняты: народные артисты России Ирина Муравьева, Василий Бочкарёв, Валерий Афанасьев, Владимир Носик, Александр Клюквин, Виктор Низовой, заслуженный артист России Алексей Фаддеев и др.

Спектакль пройдет в понедельник, т.е. в традиционный театральный выходной. Вся выручка от продажи билетов будет направлена на благотворительные цели – покупку школьного автобуса для детей, проживающих в городе Мариуполе.

Начало спектакля в 19:00.

Где? Москва, Историческая сцена Малого театра, Театральный проезд, 1.

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