Российско-бразильская парусная экспедиция «Братство-2025»  пройдет под флагом Евразийской медиагруппы

12 апреля 2025 года из бразильского города Сальвадор стартует уникальная международная кругосветная парусная экспедиция «Братство-2025». Яхта «Fraternidade» пройдет через Атлантический океан, обогнёт Евразийский континент по Северному морскому пути и, пройдя Тихий океан, вернётся в Южную Америку. Флаг издания «Евразия сегодня» – титульного информационного партнера экспедиции – отправится в путешествие вместе с экипажем.

13 марта 2025 года, в Международном мультимедиа центре «Евразия сегодня» состоялась пресс-конференция, посвященная предстоящему путешествию. В мероприятии приняли участие яхтсмен Сергей Щербаков и председатель Омского регионального отделения Русского географического общества Иван Кротт.

«Идея экспедиции возникла менее года назад. Это кругосветное путешествие с прохождением самой северной и самой южной точек планеты. На российском Севере — это мыс Челюскин и пролив Вилькицкого, являющиеся самой северной континентальной точкой Земли, а на юге — мыс Горн. Мы планируем пройти этот маршрут за один «заход». Сейчас идут последние приготовления: экспедиционная яхта находится в процессе подготовки, уже заправлены 6 тонн топлива, обеспечены запасы воды, ведётся подготовка экипажа и оформление документации», — сообщил Сергей Щербаков, российский яхтсмен, руководитель спортивной школы «Сибирь» и капитан предстоящей экспедиции.

Организатором экспедиции является бразильский инженер, владелец строительной компании, путешественник и писатель Алейшо Белов, знакомый с Сергеем Щербаковым уже более шести лет. Благодаря этой дружбе двух мореплавателей стало возможным проведение экспедиции «Братство-2025». Алейшо Белов, бразилец с русскими корнями, ранее завершил пять кругосветных путешествий под парусом, из них три — в одиночку, но ещё не преодолевал русский север. В свою очередь, омский капитан Сергей Щербаков обладает богатым опытом прохождения северных маршрутов на яхтах «Сибирь» и «Скорпиус» (более десяти экспедиций) – он и возглавит объединенную команду российских и бразильских яхтсменов в этом плавании.

«Мы гордимся тем, что членом Омского отделения Русского географического общества является такой опытный эксперт, как Сергей Борисович Щербаков, а недавно к нам присоединился и Алейшо Белов. Русское географическое общество и его Омское отделение активно поддерживают подобные экспедиции.

Очень важно, что на каждой остановке, в каждом населённом пункте и морском порту, где будет останавливаться экспедиция, будет вестись активная научно-просветительская работа. Экспедиция приурочена к 200-летию дипломатических отношений между Россией и Бразилией. Наши страны на международной арене поднимают одни и те же важные вопросы, направленные на защиту гуманитарных прав человека, расширение международного сотрудничества и соблюдение норм международного права.

Экспедиция также посвящена 20-летию БРИКС, 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и 180-летию Русского географического общества. Мы рады, что экспедиция станет частью празднования этих значимых событий. Не менее важная дипломатическая задача путешествия — рассказать миру о России, о деятельности Русского географического общества и ключевых исторических событиях нашей страны», — отметил Иван Кротт, председатель Омского регионального отделения Русского географического общества.

Насколько сложной выдастся эта экспедиция, что путешественники будут есть на борту, в какие необычные места заходить – за ходом экспедиции теперь можно будет следить онлайн. Впервые команда установила прочный контакт с БРИКС-центрами в Москве и Бразилии, которые активно подключились к проекту. Его поддерживает и лично Висенте Барриентос – председатель Координационного совета Объединенного центра делового сотрудничества «БРИКС». Контент будет создаваться самими членами экипажа: они будут снимать видео, фотографировать и использовать дроны для получения впечатляющих кадров с высоты. Материалы будут публиковаться на официальных ресурсах экспедиции, в социальных сетях и на площадках партнеров, включая Евразийскую медиагруппу с изданиями «Евразия сегодня» и «За рубежом».

«Флаг издания обязательно будет находиться на судне в ходе путешествия. Мы с гордостью пронесём его по всему маршруту, а после возвращения он будет передан вам в качестве символа экспедиции», — заявил Сергей Щербаков.

Видеозапись пресс-конференции, посвященной российско-бразильской парусной экспедиции «Братство-2025», доступна в VK Видео.