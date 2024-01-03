Российское кино зафиксировало итог по сборам на 1 января

Совокупно за первый день «новогодней битвы» релизы заработали более 600 миллионов рублей. Лидерами гонки ожидаемо стали комедия «Холоп 2» и семейный фильм «Бременские музыканты». Суммарные сборы картин составили более 500 миллионов рублей, что почти в два раза выше результата «Чебурашки» за 1 января 2023 года, который забрал рекордные 225 миллионов. Но «Холоп 2» превзошел ушастика с кассой стартового дня на 30% выше, ему удалось собрать более 300 миллионов рублей. На третьем месте рейтинга «новогодней битвы» разместился анимационный фильм студии «Мельница» «Три богатыря и Пуп Земли», его урожай составил почти 60 миллионов рублей.

Для сравнения: суммарная касса предыдущих лет на 1 января составила в 2020 году – более 417 млн., в 2021 году - более 277 млн, в 2022 году - более 317 млн, в 2023 году - более 350 млн. Первым российским фильмом, которому удалось в первое января перейти отметку в 200 миллионов рублей, стал «Чебурашка» в 2023 году.

– После сборов «Чебурашки» эти новогодние праздники должны либо подтвердить случайность этого успеха, либо закрепить его. Итоги первого дня «новогодней битвы» задают тон ее исходу. При том, что традиционно первое января не является самым кассовым праздничным днем, – комментирует президент сети кинотеатров «КАРО» Ольга Зинякова.