Shaman, «Слово пацана», «Царица»…

Информационное агентство InterMedia подвело итоги года в сфере музыки, кино и шоу-бизнеса: победителей-2023 выбрали сами посетители сайта intermedia.ru.
Для определения триумфаторов были обработаны статистические данные о посещаемости около 7,5 тысяч материалов, опубликованных на intermedia.ru в 2023 году. При подсчёте учитывалось не только количество просмотров, но и стабильность интереса читателей к тому или иному герою.
Персона года – Shaman: заметки о нём пользовались беспрецедентным интересом пользователей и перепечатывались другими СМИ чаще всего.
Певец года:
- Shaman (Ярослав Дронов).
- Сергей Жуков.
- Ваня Дмитриенко.
- Филипп Киркоров.
- Сергей Лазарев.
Певица года:
- Люся Чеботина.
- Клава Кока.
- Алла Пугачёва.
- Anna Asti.
- Мари Краймбрери.
Рок-группа года:
- «Ленинград».
- «Ночные снайперы».
- «КняZz».
- «Браво».
- «Тролль гнёт ель».
Поп-группа года:
- Artik & Asti.
- «Иванушки International».
- «Чай вдвоём».
- «Дискотека Авария».
- Dabro.
Рэпер года:
- Егор Крид.
- Мот.
- Баста.
- OG Buda.
- «25/17».
Фолк-проект года:
- «Иван Купала».
- «Отава Ё».
- Инна Желанная.
Композитор года:
- Игорь Крутой.
- Леонид Агутин.
- Дмитрий Маликов.
- Пол Маккартни.
- Максим Фадеев.
Танцевальный проект года:
- Filatov & Karas.
- Cream Soda.
- «Стереополина».
Песня года:
- «Тролль гнёт ель» - «Хмель его хранил».
- Ваня Дмитриенко – «Дыши».
- Клава Кока – «(не) Бесишь».
- Shaman - «Самый русский хит».
- Мари Краймбрери – «Мне так повезло».
Кавер-версия года:
- Ника Жукова – «Мои слёзы, моя печаль».
- Люся Чеботина – «Императрица».
- Сергей Лазарев и Mia Boyka – «Я это ты».
Российский альбом года:
- Anna Asti - «Царица».
- Эмин Агаларов – «44».
- OG Buda – «Скучаю, но работаю».
- Zivert – «В мире весёлых».
- Мари aka Краймбрери – «Почему у меня нет парня».
Зарубежный альбом года:
- Ринго Старр - «Rewind Forward».
- Slipknot – «Adderall».
- Depeche Mode - «Memento Mori».
- Blur - «The Ballad of Darren».
- Винс Кларк - «Songs Of Silence».
Трибьют-альбом года:
- Трибьют Валерии.
- Трибьют Александру Шевченко «Любовь всегда права».
- Алексей Горшенёв – «Посвящение».
Саундтрек года:
- OST к мультфильму «Тролли 3».
- OST к сериалу «Король и Шут».
- Саундтрек к игре «Atomic Heart Vol. 1»
Актёр года:
- Сергей Безруков.
- Адам Сэндлер.
- Александр Яценко.
- Евгений Миронов.
- Михаил Горевой.
Актриса года:
- Дженнифер Энистон.
- Агата Муцениеце.
- Лукерья Ильяшенко.
- Марго Робби.
- Лариса Гузеева.
Кинорежиссёр года:
- Александр Сокуров.
- Джаник Файзиев.
- Никита Михалков.
Фильм года:
- «Снегирь».
- «Загадочное убийство 2».
- «Чебурашка».
- «По щучьему велению».
- «Праведник».
Сериал года:
- «Слово пацана. Кровь на асфальте».
- «По законам военного времени».
- «Бизон: Дело манекенщицы».
- «Плакса».
- «Папины дочки».
Мультфильм года:
- «Тролли 3».
- «Три богатыря и Пуп Земли».
- «Малышарики. День рождения».
Документальный фильм года:
- «Пугачёва. Начало».
- «Михаил Горшенёв. Легенда о Короле и Шуте».
- «Депп против Хёрд».
Дебют года:
- Ника Жукова.
- Александра Трусова (дебют в музыке).
- «5утра».
Потери года:
- Инна Чурикова.
- Вахтанг Кикабидзе.
- Александр Хван.
- Мэттью Перри.
- Алексей Янин.
Интернет-шоу года:
- «Света вокруг света» Светланы Бондарчук.
- «Фабрика звёзд с Яной Чуриковой».
- Шоу Надежды Стрелец.
- «Надо обсудить» Лауры Джугелии.
- «Сама Меньшова» Юлии Меньшовой.
Телепроект года:
- «Голос» (Первый канал).
- «Секрет на миллион» (НТВ).
- «Битва поколений» (Муз-ТВ).
- «Маска» (НТВ).
- «Сердце Клавы» («Пятница!»).
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