Shaman, «Слово пацана», «Царица»…

Информационное агентство InterMedia подвело итоги года в сфере музыки, кино и шоу-бизнеса: победителей-2023 выбрали сами посетители сайта intermedia.ru.

Для определения триумфаторов были обработаны статистические данные о посещаемости около 7,5 тысяч материалов, опубликованных на intermedia.ru в 2023 году. При подсчёте учитывалось не только количество просмотров, но и стабильность интереса читателей к тому или иному герою.

Персона года – Shaman: заметки о нём пользовались беспрецедентным интересом пользователей и перепечатывались другими СМИ чаще всего.

Певец года:

Shaman (Ярослав Дронов).

Сергей Жуков.

Ваня Дмитриенко.

Филипп Киркоров.

Сергей Лазарев.

Певица года:

Люся Чеботина.

Клава Кока.

Алла Пугачёва.

Anna Asti.

Мари Краймбрери.

Рок-группа года:

«Ленинград».

«Ночные снайперы».

«КняZz».

«Браво».

«Тролль гнёт ель».

Поп-группа года:

Artik & Asti.

«Иванушки International».

«Чай вдвоём».

«Дискотека Авария».

Dabro.

Рэпер года:

Егор Крид.

Мот.

Баста.

OG Buda.

«25/17».

Фолк-проект года:

«Иван Купала».

«Отава Ё».

Инна Желанная.

Композитор года:

Игорь Крутой.

Леонид Агутин.

Дмитрий Маликов.

Пол Маккартни.

Максим Фадеев.

Танцевальный проект года:

Filatov & Karas.

Cream Soda.

«Стереополина».

Песня года:

«Тролль гнёт ель» - «Хмель его хранил».

Ваня Дмитриенко – «Дыши».

Клава Кока – «(не) Бесишь».

Shaman - «Самый русский хит».

Мари Краймбрери – «Мне так повезло».

Кавер-версия года:

Ника Жукова – «Мои слёзы, моя печаль».

Люся Чеботина – «Императрица».

Сергей Лазарев и Mia Boyka – «Я это ты».

Российский альбом года:

Anna Asti - «Царица».

Эмин Агаларов – «44».

OG Buda – «Скучаю, но работаю».

Zivert – «В мире весёлых».

Мари aka Краймбрери – «Почему у меня нет парня».

Зарубежный альбом года:

Ринго Старр - «Rewind Forward».

Slipknot – «Adderall».

Depeche Mode - «Memento Mori».

Blur - «The Ballad of Darren».

Винс Кларк - «Songs Of Silence».

Трибьют-альбом года:

Трибьют Валерии.

Трибьют Александру Шевченко «Любовь всегда права».

Алексей Горшенёв – «Посвящение».

Саундтрек года:

OST к мультфильму «Тролли 3».

OST к сериалу «Король и Шут».

Саундтрек к игре «Atomic Heart Vol. 1»

Актёр года:

Сергей Безруков.

Адам Сэндлер.

Александр Яценко.

Евгений Миронов.

Михаил Горевой.

Актриса года:

Дженнифер Энистон.

Агата Муцениеце.

Лукерья Ильяшенко.

Марго Робби.

Лариса Гузеева.

Кинорежиссёр года:

Александр Сокуров.

Джаник Файзиев.

Никита Михалков.

Фильм года:

«Снегирь».

«Загадочное убийство 2».

«Чебурашка».

«По щучьему велению».

«Праведник».

Сериал года:

«Слово пацана. Кровь на асфальте».

«По законам военного времени».

«Бизон: Дело манекенщицы».

«Плакса».

«Папины дочки».

Мультфильм года:

«Тролли 3».

«Три богатыря и Пуп Земли».

«Малышарики. День рождения».

Документальный фильм года:

«Пугачёва. Начало».

«Михаил Горшенёв. Легенда о Короле и Шуте».

«Депп против Хёрд».

Дебют года:

Ника Жукова.

Александра Трусова (дебют в музыке).

«5утра».

Потери года:

Инна Чурикова.

Вахтанг Кикабидзе.

Александр Хван.

Мэттью Перри.

Алексей Янин.

Интернет-шоу года:

«Света вокруг света» Светланы Бондарчук.

«Фабрика звёзд с Яной Чуриковой».

Шоу Надежды Стрелец.

«Надо обсудить» Лауры Джугелии.

«Сама Меньшова» Юлии Меньшовой.

Телепроект года:

«Голос» (Первый канал).

«Секрет на миллион» (НТВ).

«Битва поколений» (Муз-ТВ).

«Маска» (НТВ).

«Сердце Клавы» («Пятница!»).