Shaman, «Слово пацана», «Царица»…

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Информационное агентство InterMedia подвело итоги года в сфере музыки, кино и шоу-бизнеса: победителей-2023 выбрали сами посетители сайта intermedia.ru.

Для определения триумфаторов были обработаны статистические данные о посещаемости около 7,5 тысяч материалов, опубликованных на intermedia.ru в 2023 году. При подсчёте учитывалось не только количество просмотров, но и стабильность интереса читателей к тому или иному герою.

Персона года – Shaman: заметки о нём пользовались беспрецедентным интересом пользователей и перепечатывались другими СМИ чаще всего.

Певец года:

  • Shaman (Ярослав Дронов).
  • Сергей Жуков.
  • Ваня Дмитриенко.
  • Филипп Киркоров.
  • Сергей Лазарев.

Певица года:

  • Люся Чеботина.
  • Клава Кока.
  • Алла Пугачёва.
  • Anna Asti.
  • Мари Краймбрери.

Рок-группа года:

  • «Ленинград».
  • «Ночные снайперы».
  • «КняZz».
  • «Браво».
  • «Тролль гнёт ель».

Поп-группа года:

  • Artik & Asti.
  • «Иванушки International».
  • «Чай вдвоём».
  • «Дискотека Авария».
  • Dabro.

Рэпер года:

  • Егор Крид.
  • Мот.
  • Баста.
  • OG Buda.
  • «25/17».

Фолк-проект года:

  • «Иван Купала».
  • «Отава Ё».
  • Инна Желанная.

Композитор года:

  • Игорь Крутой.
  • Леонид Агутин.
  • Дмитрий Маликов.
  • Пол Маккартни.
  • Максим Фадеев.

Танцевальный проект года:

  • Filatov & Karas.
  • Cream Soda.
  • «Стереополина».

Песня года:

  • «Тролль гнёт ель» - «Хмель его хранил».
  • Ваня Дмитриенко – «Дыши».
  • Клава Кока – «(не) Бесишь».
  • Shaman - «Самый русский хит».
  • Мари Краймбрери – «Мне так повезло».

Кавер-версия года:

  • Ника Жукова – «Мои слёзы, моя печаль».
  • Люся Чеботина – «Императрица».
  • Сергей Лазарев и Mia Boyka – «Я это ты».

Российский альбом года:

  • Anna Asti - «Царица».
  • Эмин Агаларов – «44».
  • OG Buda – «Скучаю, но работаю».
  • Zivert – «В мире весёлых».
  • Мари aka Краймбрери – «Почему у меня нет парня».

Зарубежный альбом года:

  • Ринго Старр - «Rewind Forward».
  • Slipknot – «Adderall».
  • Depeche Mode - «Memento Mori».
  • Blur - «The Ballad of Darren».
  • Винс Кларк - «Songs Of Silence».

Трибьют-альбом года:

  • Трибьют Валерии.
  • Трибьют Александру Шевченко «Любовь всегда права».
  • Алексей Горшенёв – «Посвящение».

Саундтрек года:

  • OST к мультфильму «Тролли 3».
  • OST к сериалу «Король и Шут».
  • Саундтрек к игре «Atomic Heart Vol. 1»

Актёр года:

  • Сергей Безруков.
  • Адам Сэндлер.
  • Александр Яценко.
  • Евгений Миронов.
  • Михаил Горевой.

Актриса года:

  • Дженнифер Энистон.
  • Агата Муцениеце.
  • Лукерья Ильяшенко.
  • Марго Робби.
  • Лариса Гузеева.

Кинорежиссёр года:

  • Александр Сокуров.
  • Джаник Файзиев.
  • Никита Михалков.

Фильм года:

  • «Снегирь».
  • «Загадочное убийство 2».
  • «Чебурашка».
  • «По щучьему велению».
  • «Праведник».

Сериал года:

  • «Слово пацана. Кровь на асфальте».
  • «По законам военного времени».
  • «Бизон: Дело манекенщицы».
  • «Плакса».
  • «Папины дочки».

Мультфильм года:

  • «Тролли 3».
  • «Три богатыря и Пуп Земли».
  • «Малышарики. День рождения».

Документальный фильм года:

  • «Пугачёва. Начало».
  • «Михаил Горшенёв. Легенда о Короле и Шуте».
  • «Депп против Хёрд».

Дебют года:

  • Ника Жукова.
  • Александра Трусова (дебют в музыке).
  • «5утра».

Потери года:

  • Инна Чурикова.
  • Вахтанг Кикабидзе.
  • Александр Хван.
  • Мэттью Перри.
  • Алексей Янин.

Интернет-шоу года:

  • «Света вокруг света» Светланы Бондарчук.
  • «Фабрика звёзд с Яной Чуриковой».
  • Шоу Надежды Стрелец.
  • «Надо обсудить» Лауры Джугелии.
  • «Сама Меньшова» Юлии Меньшовой.

Телепроект года:

  • «Голос» (Первый канал).
  • «Секрет на миллион» (НТВ).
  • «Битва поколений» (Муз-ТВ).
  • «Маска» (НТВ).
  • «Сердце Клавы» («Пятница!»).
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