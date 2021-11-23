Российскому государственному социальному университету (РГСУ) исполняется 30 лет!

25 ноября 2021 года Российский государственный социальный университет (РГСУ) отметит свое 30-летие. Ключевым событием юбилея станет XXI Международный социальный Конгресс «Цифровизация в условиях пандемии: миссия социального Университета будущего» (ISC 2021).

Российский государственный социальный университет был основан в 1991 году и стал первым вузом в Российской Федерации, запустивший образовательные программы в сферах социальной работы, социальной психологии, социальной педагогики. РГСУ – ведущее учреждение в области социальных наук в России, странах СНГ и Балтии. В день своего 30-летия РГСУ проведет XXI Международный социальный Конгресс на тему «Цифровизация в усло- виях пандемии: миссия социального Университета будущего», который пройдет 25-26 ноября 2021 в онлайн-формате.

В наши дни в университете обучается более 17 000 студентов, из более чем 100 стран мира. В структуре вуза 13 факультетов: факультет искусств, гуманитар- ный факультет, факультет информационных технологий, факультет коммуни- кативного менеджмента, медицинский факультет, факультет психологии, факультет социальной работы, факультет социологии, факультет управле- ния, факультет физической культуры, факультет экологии и техносферной безопасности, экономический факультет, юридический факультет, колледж.

РГСУ проводит обучение по 79 программам бакалавриата, 54 магистерским программам, 14 программам среднего профессионального образования, 11 программам специалитета и 22 программам аспирантуры.

Университет имеет 7 филиалов: 5 в Российской Федерации и 2 за рубежом – в Киргизской Республике и Республике Беларусь.

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