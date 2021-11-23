Представлена концепция учебников по отечественной и всеобщей истории

Семинар «Преподавание учебного предмета “История” в условиях обновления предметной концепции и федеральных государственных образовательных стандартов» организован группой компаний «Просвещение» для педагогов столицы и Московской области. К прямой трансляции присоединились практикующие педагоги со всей страны.

Ученые и эксперты в области преподавания предмета рассказали о вызовах современности, ФГОС нового поколения, сохранении ценностей и традиций, видении истории как науки и роли учителя – по-прежнему ключевого элемента в образовательном процессе. ГК «Просвещение» представило новый УМК по истории под редакцией В.Р. Мединского и раскрыло главные преимущества учебников.

Линии учебников по отечественной и всеобщей истории, объединенные общими подходами, вошли в федеральный перечень. Среди авторов – известные историки, преподаватели ведущих московских вузов, сотрудники институтов всеобщей и российской истории РАН и Российского военно-исторического общества, опытные московские методисты, работающие в школе.

Создание нового УМК обусловлено появлением новых нормативных документов, вносящих изменения в содержание и методику преподавания истории: новая редакция концепции УМК по отечественной истории, обновленный историко-культурный стандарт, новый ФГОС, а также примерная рабочая программа по истории и программа воспитания.

Стоит отметить, что в новом УМК были реализованы идеи Владимира Ростиславовича Мединского в отношении того, какими должны быть учебники истории.

Михаил Юрьевич Мягков, соавтор УМК, научный директор РВИО, отметил, что и авторы, и редакторы, и методисты ответственно подошли к созданию принципиально нового УМК. Поэтому учебник написан доступным, интересным языком. Методическая часть отвечает современным требованиям, содержит оригинальные вопросы и задания, позволяя ребятам с интересом погрузиться в изучение истории.

«Нельзя обойти стороной исторические факты и достоверность, но учебники нужно писать так, чтобы их захотелось перечитать. В новых учебниках под редакцией В. Р. Мединского есть сюжеты, которые ты мгновенно схватываешь, они интересные, они оживляют изложение», – также отметил Михаил Мягков.

Отвечая на популярный среди педагогов вопрос «Зачем нужны новые учебники?», Елена Витальевна Саплина, соавтор УМК, канд. пед. наук, практикующий учитель истории и обществознания, пояснила: среди вызовов, которые стали самыми актуальными за последнее время, один из первых – новые ФГОС. Под новые ФГОС сделана и новая программа для 5-9 классов, универсальный кодификатор всех умений и новые универсальные кодификаторы ОГЭ и ЕГЭ, а также новые варианты КИМ по истории и обществознанию.

«Важно понимать, что даже первоклассный учебник – это инструмент, который дает знания, умения и вызывает интерес к предмету. Но воспитывает всегда только учитель», – пояснила Елена Саплина.

Татьяна Васильевна Черникова, автор учебников отечественной истории для 6-8-х классов, доктор исторических наук, профессор кафедры всемирной и отечественной истории МГИМО, отметила:

«Учебник – это реконструкция исторических источников, в нем не должно быть никакого диктата. Я всегда говорила: моя основная задача – объяснить детям, что каждый из нас отвечает за ту историю, которая творится прямо сейчас. В учебнике важно показать не только наши победы и триумфы, но порой и противоречивые, трагические события».

Еще одно качественное отличие нового УМК от остальных – учебники представляют из себя навигатор по всем элементам изучения истории. Все методические элементы собраны в единую систему. Каждая глава и параграф начинаются с выдержки, которая предваряет содержание, к текстам приводятся разноуровневые вопросы – что нужно прочитать, объяснить эпиграф, привести аргументы, рассмотреть карту, сделать выводы. Это те умения – предметные и метапредметные – без которых не обойтись сегодняшнему школьнику.

Сергей Владимирович Тырин, соавтор учебников по всеобщей истории, советник главного редактора ГК «Просвещение», пояснил, почему в новых условиях так важно было обновить учебник – один из главных инструментов, с помощью которых работает учитель.

Так же как и любой другой продукт, который помогает выстраивать коммуникацию, учебник должен соответствовать запросам времени: актуальным форматам, последним достижениям науки и методики.

«Зачем, наряду со множеством линеек по истории, создали еще одну, разработанную «Просвещением» совместно с коллегами из РВИО? Во-первых, обновилась концепция. Теперь в ней закреплено изучение отечественной истории в соотнесении со всеобщей. В ЕГЭ появилось много вопросов по всеобщей истории – в новом УМК это нашло свое отражение: в содержании, в заданиях есть соотнесение и отсылки к истории как единой предметной области. Во-вторых, ФГОС диктует новые требования к методике – в том числе, материал должен быть метапредметным. И в-третьих, сами учебники учитывают возрастные и эстетические предпочтения современных школьников. В них представлено множество интересных иллюстраций, инфографики», – рассказал Сергей Владимирович.

В учебниках есть ссылки на цифровые ресурсы, кинофильмы, книги и даже компьютерные игры, а также представлены темы для проектной деятельности. После каждой главы дан специальный раздел «Ресурсы» – материалы для подготовки к различным аттестациям: ЕГЭ, ОГЭ, ВПР. Работа с источниками, со статистикой, с графикой, тексты и таблицы, описание персоналий. Специальным маркером отмечены вопросы на соотнесение отечественной и мировой истории.

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