Россия присоединилась к Международному Году Проса

Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию на заседании рабочей группы 14 февраля поддержал предложение отделения Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) для связи с Российской Федерацией создать Организационный комитет проведения Международного Года Просо.

В состав оргкомитета вошли представители власти, бизнеса, научного сообщества и общественных организаций, в том числе первый заместитель Председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин, директор отделения Продовльственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) для связи с Российской Федерацией Олег Кобяков, вице-президент Торгово-промышленной палаты Российской Федерации Елена Дыбова, директор Департамента сельскохозяйственного, пищевого и строительно-дорожного машиностроения Министерства промышленности и торговли РФ Мария Елкина, президент Московской торгово-промышленной палаты Владимир Платонов, заместитель президента Российской академии образования и академик РАН Геннадий Онищенко, президент Российской Гильдии пекарей и кондитеров и вице-президент Международного союза пекарей и кондитеров (UIBC) Юрий Кацнельсон и другие.

- Основные характеристики проса – засухоустойчивость, минимальная потребность во вводимых ресурсах и невосприимчивость к изменению климата. У проса высокая пищевая ценность. Оно богато витаминами, макро и микро-элементами, фолиевой кислотой, клетчаткой, калием, магнием, железом и прочее. Эта злаковая культура при употребление в пищу избавляет организм от токсинов, восстанавливает микрофлору, положительно сказывается на нервной и сердечно-сосудистой системах. В смеси с другой мукой просо придает продукту особенный привкус, иногда его добавляют в хлеб немолотым для усиления зернового вкуса, - рассказал президент РОСПиК.

Напомним, что в марте 2021 года Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций на 75-й сессии провозгласила 2023 год Международным годом проса (МГП 2023). Целью мероприятия является повышение осведомленности о ценных питательных свойствах проса, его пользе для здоровья и о возможности выращивать эту неприхотливую культуру в неблагоприятных и изменчивых климатических условиях, а также привлечение к данным вопросам внимания органов, ответственных за разработку мер экономической политики. В ходе МГП 2023 будет подчеркиваться важность устойчивых методов производства проса, потенциал этой зерновой культуры с точки зрения создания новых устойчивых рыночных возможностей для производителей и потребителей.

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