В Якутии вручили кинематографическую премию «Чыпчаал»

В Якутии определили победителей 3-ей национальной кинематографической премии «Чыпчаал». Лучшим фильмом года стала картина «Не хороните меня без Ивана» режиссера Любови Борисовой.

Национальная кинопремия «Чыпчаал», учрежденная в 2019 году, является профессиональным призом, присуждаемым за творческие достижения в области кинематографии и за вклад в развитие национального кино.

Вручение Премии – это подведение итогов киногода. В 12 номинациях конкурировали лучшие фильмы, созданные в 2022 году.

Победители номинаций получают памятные призы – статуэтки в форме человека, стоящего на вершине горы и восхваляющего Солнце – символ, дарующий жизнь и силу. Автором статуэтки является скульптор Николай Чоччасов. Она отлита из драгоценного металла и весит более 2 килограммов. В кинематографических кругах Премия еще известна как якутский «Оскар».

Картины оценивало компетентное жюри экспертов, в состав которого входят известные киноведы Инна Смаилова (Казахстан), Гульбара Толомушева (Киргизия), Андрей Апостолов (Санкт-Петербург), кинорежиссер, председатель Союза кинематографистов Татарстана Ильдар Ягафаров, кинорежиссер, председатель Союза кинематографистов Якутии Эдуард Новиков. Организаторы мероприятия - Якутское отделение Союза кинематографистов России и кинокомпания «Сахафильм».

«Секрет успеха наших кинематографистов прост – это вложение денег в индустрию со стороны власти, и опора на наши традиционные ценности, опора на культурные особенности региона. При этом кинематографисты не замыкаются в рамках национальной самобытности, а выходят за её пределы, ставя в своих работах общие, вечные для всего человечества вопросы. Разумеется, они вызывают отклик у зрителей», – отметил ранее глава Якутии Айсен Николаев.

Идейным вдохновителем и основателем Премии «Чыпчаал» является первый профессиональный якутский кинорежиссер Алексей Романов. В этом году его отметили специальным призом «За вклад в развитие кинематографии Республики Саха (Якутия)».

Призом «Прорыв года» отметили документальный фильм «Выход» Максима и Евгении Арбугаевых, номинированный на «Оскар».

Победители 3-ей национальной кинематографической премии «Чыпчаал»:

«Лучший звукорежиссер» - Иннокентий Сивцев («Вертолет», «Дикий челлендж», «Не хороните меня без Ивана», «Песни лета»).

«Лучшая музыка к фильму» – Андрей Тэтим-Федоров («Бүгүн-былыр»).

«Лучший художник» – Саргылана Скрябина («Вертолет», «Джулур: мас-рестлинг», «Не хороните меня без Ивана»).

«Лучший оператор» – Семён Аманатов («Вертолет», «Дикий челлендж», «Джулур: мас-рестлинг», «Не хороните меня без Ивана»).

«Лучший актёр» – Гаврил Менкяров («Джулур: мас-рестлинг», «Вертолет»).

«Лучшая актриса» – Елена Маркова («Не хороните меня без Ивана»).

«Лучший продюсер» – продюсерская группа кинокартины «Джуур: маст-реслинг».

«Лучший сценарий» – Степан Бурнашев и Светлана Таайко («Наша зима»).

«Лучший режиссер» – Никандр Фёдоров («Детство»).

Напомним, в 2022 году в Якутии был принят региональный закон о государственной поддержке кинематографии в республике. В регионе за последние десять лет выпущено свыше сотни полнометражных картин.

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