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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Россияне хотят посещать больше концертов в своих городах

editor
By editor
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александра неснова - творческий вечер в музее-усадьбе люблино

ВТБ изучил культурные предпочтения и ожидания россиян: каждый третий посещает культурные мероприятия два раза в год, самый востребованный формат – концерты, а приемлемая сумма, которую готовы потратить за один раз на культурный досуг, – от 1000 до 2000 рублей.
Согласно результатам опроса, 31% респондентов посещают культурные мероприятия с периодичностью раз в полгода, 27% — раз в 2-3 месяца, 15% — несколько раз в месяц, а 2% делают это несколько раз в неделю. Доля опрошенных, которые вообще никогда не ходят на культурные мероприятия, составляет 24%.

Наиболее высокий уровень удовлетворенности культурной повесткой своего региона демонстрируют жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области – таких опрощенных здесь 62%. В других регионах настолько однозначное мнение не складывается: респонденты разделились почти поровну на тех, кому культурных событий достаточно, и тех, кому не хватает. Наиболее высокая доля респондентов, которые хотели бы побольше ярких культурных событий в родном городе, живет в Южном федеральном округе (42%).

Большинство опрошенных хотели бы побольше концертов, фестивалей и выставок. Концерты – вообще самый популярный формат культурного досуга: среди тех, кто отметил недостаток культурных развлечений в своих городах, более половины (57%) хотели бы посещать именно концерты. Отвечая на вопрос с несколькими вариантами, респонденты добавляли, что также заинтересованы в посещении городских фестивалей (47%) и выставок (40%). Наибольший интерес к фестивалям – у южан, в Сибири же особенно востребованы выставки и музеи.

Больше четверти респондентов (28%) готовы тратить на посещение культурного мероприятия 1000 – 2000 рублей. Платить за досуг от 500 до 1000 рублей готовы 26%, еще 23% опрошенных согласны на стоимость билета в размере от 2000 до 5000 рублей. Свыше 5000 рублей готовы выделить только 7% респондентов.

Культурные планы заранее строят меньше половины опрошенных (49%), большинство из них (28%) предпочитает продумывать события за 1-2 недели, 21% – за месяц и более. У остальных решения спонтанны.

Из тех, кто ходит на концерты, в театры и музеи, специально готовятся более трети респондентов: они читают обзоры, рецензии и отзывы (26%), биографии и произведения авторов и участников событий (12%). Заказывают экскурсии и задают вопросы на месте ещё 14% опрошенных.

«Поддержка культуры – часть ДНК ВТБ. Наша задача – сохранение и преумножение культурного наследия страны. Мы поддерживаем искусство больше чем в 15 регионах России и постоянно стараемся расширять эту географию. В этом году при поддержке банка проходит множество концертов и фестивалей в разных уголках страны – Международный тихоокеанский театральный фестиваль во Владивостоке, фестиваль «Толстой» в Тульской области, фестиваль Ильдара Абдразакова в ряде городов и другие», – отметила старший вице-президент ВТБ Наталья Кочнева.

На фото музыкант и композитор, редактор АртМосковии Александра Неснова © АртМосковия

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