География фантастики: названы города, в которых больше всего пишут невероятные истории

В топ-5 городов России с самым большим количеством авторов, пишущих фантастику, вошли Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Новосибирск, Екатеринбург.

Чаще всего фантастику читают в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Омске, Челябинске, Екатеринбурге, Барнауле, Краснодаре, Тюмени и Новосибирске.

Больше всего истинных поклонников жанра — в Энгельсе, Старой Руссе, Тарусе, Южно-Сахалинске, Конаково, Кировске, Омске, Барнауле, Твери и Тюмени.

Среди самых популярных — фантастика с акцентом на технологичность: использование ИИ, научных достижений.

Мир, где каждая страница может стать порталом в другую реальность и где каждая история переносит в параллельную вселенную, заслуживает своего праздника. И хотя 31 июня — это дата, которой официально не существует, именно этот день стал символом вечной веры в чудеса.

В истории Дж. Б. Пристли «31 июня» события происходят в вымышленной реальности, пересекающейся с нашим миром. И символом этого фантастического «пересечения» стал именно этот день.

Ко Всемирному дню фантастики крупнейшая литературная платформа для независимых авторов «Литнет» провела исследование, чтобы выяснить, где именно фантастика не только живет, но и процветает – и узнать, где чаще всего пишут и читают фантастику, и кто входит в топ самых популярных авторов на платформе.

По данным на июнь 2024 года, аудитория портала составляет более 45 миллионов человек в месяц.

География фантастики: авторы

«Литнет» отметил пять городов России, которые стали лидерами по количеству авторов фантастических произведений. Это Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Новосибирск, Екатеринбург. Эти города, судя по всему, вдохновляют писателей на создание новых миров своей технологичностью и научными достижениями.

Рейтинг продолжили Воронеж, Омск, Красноярск, Балашиха, Челябинск.

Таким образом, топ-10 городов:

Москва;

Санкт-Петербург;

Краснодар;

Новосибирск;

Екатеринбург;

Воронеж;

Омск;

Красноярск;

Балашиха;

Челябинск.

География фантастики: читатели

Опрос «Литнета» показал, что фантастику особенно любят читать в городах — культурных и образовательных центрах, где активно развиваются технологии и инновации.

В топ-10 городов, где больше всего поклонников жанра, вошли:

Москва;

Санкт-Петербург;

Нижний Новгород;

Омск;

Челябинск;

Екатеринбург;

Барнаул;

Краснодар;

Тюмень;

Новосибирск.

А в ряде городов читают фантастику особенно интенсивно: некоторые проводят за чтением альтернативных историй несколько часов ежедневно, и доля таких читателей активно растет. Лидерами по увлеченному чтению стали Энгельс, Старая Русса, Таруса, Южно-Сахалинск, Конаково, Кировск, Омск, Барнаул, Тверь и Тюмень.

Популярные авторы фантастики

«Литнет» представил и популярных авторов фантастики. Эти писатели активно завоевывают сердца миллионов читателей своими захватывающими историями.

Читателям полюбились авторы в самых разных сегментах фантастики: Екатерина Юдина, Виктория Вашингтон, Данияр Сугралинов, Дия Сёмина, Полина Ром, Павел Семенов, Элен Скор, Андрей Ефремов, Елена Сергеева, Натали Нил, Михаил Атаманов, Дмитрий Лим.

Самые интересные фантастические книги

Фантастика не знает границ, и среди наиболее популярных жанров — любовная и эротическая фантастика. Эти направления позволяют читателям окунуться в миры, где акцент делается на отношения и эмоциональные переживания людей.

Виртуальная реальность также остается популярной у пользователей, но с уклоном в технологичность — например, использование искусственного интеллекта.

«На портале наибольшей популярностью пользуется любовная и эротическая фантастика. Среди сеттингов особо востребованы космос, элементы киберпанка и технологии будущего. Виртуальная реальность также остается популярной у читателей, что подтверждается высоким спросом на книги жанров литРПГ и реалРПГ с акцентом на технологичность (использование ИИ, научных достижений). Чистая научная фантастика менее популярна, однако в сочетании с другими жанрами она тоже пользуется спросом», — Анастасия Тугова, литературный редактор «Литнета».