Объединение «Гжель» поставит в Китай изделий на сумму свыше 200 млн рублей

Объединение «Гжель», расположенное в Раменском городском округе Московской области, наращивает поставки продукции на зарубежные рынки. К 2026 году компания планирует выпустить от 130 до 140 тыс. изделий для поставок на китайский рынок, общая сумма продаж по этим изделиям может превысить 200 млн рублей.

«Особенность культурных предпочтений в Китае заключается в уважении и ценности ручного труда и традиционных методов декорирования. За последние двадцать лет местное ручное декорирование практически исчезло, однако благодаря росту благосостояния населения интерес к подобным изделиям возрастает. Такая динамика делает продукцию Гжель с её характерной ручной росписью особенно привлекательной для китайского потребителя.

2024 год отведен на тестирование ассортимента на китайском рынке. Уже можно отметить большую популярность посудной группы, что определило акцент в поставках. Также в настоящее время компания работает над созданием ассортимента специально для китайского ранка. Помимо прочего, большой популярностью в Китае пользуются изделия, декорированные не только традиционной для Гжели кобальтовой росписью, но также золотом. Объединение планирует расширять ассортимент продукции с использованием золотого декора», – сказал генеральный директор «Гжель – художественные мастерские» (Объединения «Гжель») Пётр Сивов.

«Мы видим, как узнаваемость подмосковных брендов активно растет не только в России, но и в мире. «Гжель» не только неоднократно представляла свою продукцию на международных выставках керамической промышленности в Китае наравне с местными ведущими производителями и мировыми брендами, но и уже успешно поставляла свои изделия в Китай. В планах предприятия увеличить поставки своей продукции и расширить зарубежные рынки. Компания рассчитывает, что доля экспорта в общем объеме продаж к 2026 году достигнет 40%, в основном за счет поставок в Китай и другие страны Восточной Азии», — рассказала заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Объединение «Гжель» активно осваивает рынок Китая с 2023 года. Тогда компания приняла участие в международной выставке фарфора в Лилине, по результатам которой был заключен контракт на ежемесячные поставки товаров в Китай. Также продукцией заинтересовались китайские продавцы российского фарфора, что позволило открыть партнерский магазин в Шанхае, в котором представлены изделия российской компании.

На прошедшем в мае 2024 года Российско-Китайском ЭКСПО в Харбине Объединение «Гжель» достигло договоренностей о продаже своей продукции с двумя крупными дистрибьютерами из провинции Харбин, один из которых представляет не только магазины фарфора, но и туристические торговые точки.

Объединение «Гжель» также планирует наращивать присутствие на китайском рынке за счет развития онлайн-продаж. В ближайшее время продукция компании станет доступна в шоуруме платформы КИФА в Шэньяне (провинция Ляонин), где оптовые покупатели из Китая могут ознакомиться с продукцией российских производителей и сделать заказ понравившихся товаров.

«B2B-платформа КИФА обеспечивает процесс оптовой трансграничной закупки «в один клик» через личный кабинет с полным сопровождением сделки. В этом году товарооборот на платформе КИФА стал двусторонним. Теперь российские предприниматели могут не только покупать товары в Китае, но и поставлять свою продукцию на китайский рынок. В первую очередь, речь идет о поставках в КНР российских продуктов питания, которые китайцы ценят за отличные вкусовые качества, натуральный состав и конкурентоспособную цену. На ЭКПО в Харбине мы также отметили успех товаров российских народных промыслов, таких как Гжель. Мы готовы оказать всестороннюю поддержку Объединению «Гжель» по выходу на обладающий высокой потребительской емкостью рынок Китая», – сказал Председатель Совета директоров АО «КИФА» и основатель платформы КИФА Сунь Тяньшу.