РЦИС предлагает бизнес-сообществу направить инициативы по поддержке сферы интеллектуальной собственности

Правительство РФ (Распоряжение № 357-рс от 28.02.2022 г.) утвердило состав комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций под председательством М.В. Мишустина. Ее задача — разработать комплекс мер господдержки для стимулирования внутреннего производства и запуска процессов импортозамещения.

В связи с этим Общероссийская общественно-государственная организация «Российский центр оборота прав на результаты творческой деятельности», в Координационный совет которой входят главы Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, Министерства культуры и Министерства образования и науки РФ, предлагает бизнес-сообществу сформулировать инициативы по поддержке сферы интеллектуальной собственности — всех тех отраслей экономики, где активно задействованы интеллектуальные права.

Если у вас появятся или уже имеются предложения по финансовым, налоговым, регуляторным и отраслевым мерам, нацеленным на поддержку, стабилизацию и дальнейшее развитие сферы интеллектуальной собственности, просим направлять их заместителю председателя Российского центра оборота прав на результаты творческой деятельности Ирине Яковлевой на почту: info@ipcenter.ru .

Информация может быть предоставлена в произвольной форме, но обязательно должна содержать описание предлагаемых мер поддержки, обоснование мер поддержки, информацию о том, какой эффект должен достигаться от принятия той или иной меры поддержки, ответственный ФОИВ.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.