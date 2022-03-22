Москва заморозит действующие ставки аренды на землю и нежилую недвижимость для 72 тысяч предпринимателей

Правительством Москвы введен мораторий на повышение арендных ставок для арендаторов городской земли и недвижимости, который будет действовать в течение всего 2022 года. Соответствующую меру поддержки принял мэр Москвы Сергей Собянин. Новая антикризисная мера призвана сбалансировать финансовое положение застройщиков и арендаторов городского имущества.

«Одной из важных мер помощи московскому бизнесу стало введение моратория на повышение в 2022 году ставок арендной платы за земельные участки и объекты нежилого фонда, находящиеся в городской собственности. Такая поддержка коснется абсолютно всех арендаторов – это порядка 72 тысяч предпринимателей», ̶ рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Введенная мера не потребует от предприятий и организаций каких-либо действий и обращений в Департамент городского имущества. Мораторий будет означать автоматическую фиксацию ставок аренды столичной земли и недвижимости.

По словам министра правительства Москвы, руководителя Департамента городского имущества Максима Гамана, у города уже накоплен серьезный опыт поддержки арендаторов столичной недвижимости в непростой экономической ситуации.

«Так, в 2020 году, когда началась пандемия, бизнесу была оказана максимально возможная антикризисная помощь. В имущественно-земельной сфере предприниматели получили возможность оформить освобождение и отсрочки от арендных и инвестиционных платежей. В совокупности эти меры реализовали 6,1 тысячи организаций и предпринимателей на общую сумму 18,2 миллиарда рублей», – отметил он.

Комплекс антикризисных мер, утвержденный городом, включает в себя ряд конкретных шагов, направленных на сохранение рабочих мест, обеспечение стабильной работы предприятий и организаций, обеспечивающих граждан необходимыми товарами и услугами, импортозамещение и социальную поддержку жителей столицы.

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