Учреждения культуры Подмосковья работают без ограничений

С 15 марта в Подмосковье ношение масок перестает быть обязательным; отменяется обязательная социальная дистанция на общественном транспорте, объектах торговли, других местах общественного пользования, на предприятиях и в организациях; прекращаются проверки со стороны органов власти Московской области и Роспотребнадзора за соблюдением антиковидных рекомендаций.

«Отмена обязательного ношения масок и социальной дистанции в общественных местах – очень хорошая новость для жителей Подмосковья, – сказала министр культуры Московской области Елена Харламова. – Существовавшие ранее ограничения при посещении музеев, театров не позволяли этим учреждениям культуры работать на полную мощь и создавали посетителям трудности. Теперь таких ограничений нет. А значит, в театры снова вернутся уже порядком подзабытые аншлаги, а выставки в музеях смогут посетить все желающие».

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