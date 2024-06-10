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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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ДомойСанкт-Петербург«Русская Медиагруппа» и администрация Краснодарского края заключили соглашение о развитии туризма

«Русская Медиагруппа» и администрация Краснодарского края заключили соглашение о развитии туризма

editor
By editor
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На площадке ПМЭФ’2024 «Русская Медиагруппа» и администрация Краснодарского края подписали соглашение, согласно которому стороны будут оказывать друг другу взаимную информационную, консультационную и организационную поддержку.

Подписи на документах поставили управляющий директор «Русской Медиагруппы» Дмитрий Медников и врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Михаил Зарицкий.

«Русская Медиагруппа» продолжает планомерную работу по развитию внутреннего туризма, популяризации российских туристических направлений среди нашей многомиллионной аудитории и поддержке инициатив, ориентированных на создание образа российских регионов как туристически привлекательных направлений. Подписание соглашения с Краснодарским краем стало еще одним шагом в этой работе», – отметил управляющий директор холдинга Дмитрий Медников.

Согласно документу, стороны планируют оказывать друг другу взаимную консультационную, информационную и экспертную поддержку. Производить обмен информацией в целях расширения партнерской сети, укрепления сотрудничества с зарубежными партнерами. Совместно продвигать в публичном информационном поле темы, связанные с проведением в Краснодарском крае массовых мероприятий, а также их организацию.

У «Русской Медиагруппы» уже есть позитивный опыт проведения больших концертов и деловых мероприятий в городе Сочи: фестиваль «Звезды Русского Радио», Winter Cup Radio Monte Carlo и так далее. Также осенью 2024 года в Сочи пройдет Международный фестиваль «КиноБраво». Холдинг продолжит развивать событийную индустрию в регионе, повышая его туристическую привлекательность и создавая новый образ Краснодарского края как значимого центра российской культурной жизни.

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