«Русская Медиагруппа» и администрация Краснодарского края заключили соглашение о развитии туризма

На площадке ПМЭФ’2024 «Русская Медиагруппа» и администрация Краснодарского края подписали соглашение, согласно которому стороны будут оказывать друг другу взаимную информационную, консультационную и организационную поддержку.

Подписи на документах поставили управляющий директор «Русской Медиагруппы» Дмитрий Медников и врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Михаил Зарицкий.

«Русская Медиагруппа» продолжает планомерную работу по развитию внутреннего туризма, популяризации российских туристических направлений среди нашей многомиллионной аудитории и поддержке инициатив, ориентированных на создание образа российских регионов как туристически привлекательных направлений. Подписание соглашения с Краснодарским краем стало еще одним шагом в этой работе», – отметил управляющий директор холдинга Дмитрий Медников.

Согласно документу, стороны планируют оказывать друг другу взаимную консультационную, информационную и экспертную поддержку. Производить обмен информацией в целях расширения партнерской сети, укрепления сотрудничества с зарубежными партнерами. Совместно продвигать в публичном информационном поле темы, связанные с проведением в Краснодарском крае массовых мероприятий, а также их организацию.

У «Русской Медиагруппы» уже есть позитивный опыт проведения больших концертов и деловых мероприятий в городе Сочи: фестиваль «Звезды Русского Радио», Winter Cup Radio Monte Carlo и так далее. Также осенью 2024 года в Сочи пройдет Международный фестиваль «КиноБраво». Холдинг продолжит развивать событийную индустрию в регионе, повышая его туристическую привлекательность и создавая новый образ Краснодарского края как значимого центра российской культурной жизни.