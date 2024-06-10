Дизайн – новая нефть российской промышленности

Генеральный директор Национального центра промышленного дизайна и инноваций 2050.ЛАБ Дарья Топильская на ПМЭФ’24 заявила, что инвестиции в промдизайн и инжиниринг могут увеличить темпы роста экономики страны.

По оценкам Агентства стратегических инициатив, вклад креативных индустрий в ВВП страны — 6,5 трлн рублей, или 4,9 % (в развитых странах 8-12%). На государственном уровне стоит задача до 2030 г. увеличить вклад креативных индустрий в ВВП до 6%, а долю занятых в творческих профессиях граждан — до 15%.

«Креативный сектор в России имеет огромный потенциал. И может внести весомый вклад в развитие промышленности и экономики страны. Промдизайн – новая нефть русской промышленности, индустрия на стыке инжиниринга, технологий и эстетики», — отметила Дарья Топильская.

Свежий кейс – студия 2050.ЛАБ получила серебряную награду итальянского конкурса A’Design Award за дизайн поезда «Москва 2024».

Дизайн не имеет границ. Тренды индустрии универсальны — человекоцентричность, применение ИИ и интерактивных технологий, экологичность. Потребности людей тоже схожи — вне зависимости от стран и континентов.

«Мы хотим ездить на комфортных поездах, качественных автомобилях, пользоваться новейшей техникой. Включая промдизайн на этапе создания продукта, бизнес можем создать не просто суверенные бренды, а успешные конкурентноспособные проекты мирового уровня».

Дарья Топильская отметила, что важно создавать условия для бизнеса, которые бы повысили привлекательность сотрудничества со студиями. В частности, на законодательном уровне предусмотреть необходимость включения промдизайна на этапе разработки изделия.

Второй важной составляющей развития индустрии является поддержка образования и молодых талантливых специалистов, формирование кадрового резерва. Для 2050.ЛАБ уже несколько лет реализует магистерскую программу «Промдизайн и инжиниринг» в НИТУ МИСИС. А также проводит Всероссийский конкурс цифрового проектирования Design Challenge.