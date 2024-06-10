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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Дизайн – новая нефть российской промышленности

editor
By editor
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Генеральный директор Национального центра промышленного дизайна и инноваций 2050.ЛАБ Дарья Топильская на ПМЭФ’24 заявила, что инвестиции в промдизайн и инжиниринг могут увеличить темпы роста экономики страны.

По оценкам Агентства стратегических инициатив, вклад креативных индустрий в ВВП страны — 6,5 трлн рублей, или 4,9 % (в развитых странах 8-12%). На государственном уровне стоит задача до 2030 г. увеличить вклад креативных индустрий в ВВП до 6%, а долю занятых в творческих профессиях граждан — до 15%.

«Креативный сектор в России имеет огромный потенциал. И может внести весомый вклад в развитие промышленности и экономики страны. Промдизайн – новая нефть русской промышленности, индустрия на стыке инжиниринга, технологий и эстетики», — отметила Дарья Топильская.

Свежий кейс – студия 2050.ЛАБ получила серебряную награду итальянского конкурса A’Design Award за дизайн поезда «Москва 2024».

Дизайн не имеет границ. Тренды индустрии универсальны — человекоцентричность, применение ИИ и интерактивных технологий, экологичность. Потребности людей тоже схожи — вне зависимости от стран и континентов.

«Мы хотим ездить на комфортных поездах, качественных автомобилях, пользоваться новейшей техникой. Включая промдизайн на этапе создания продукта, бизнес можем создать не просто суверенные бренды, а успешные конкурентноспособные проекты мирового уровня».

Дарья Топильская отметила, что важно создавать условия для бизнеса, которые бы повысили привлекательность сотрудничества со студиями. В частности, на законодательном уровне предусмотреть необходимость включения промдизайна на этапе разработки изделия.
Второй важной составляющей развития индустрии является поддержка образования и молодых талантливых специалистов, формирование кадрового резерва. Для 2050.ЛАБ уже несколько лет реализует магистерскую программу «Промдизайн и инжиниринг» в НИТУ МИСИС. А также проводит Всероссийский конкурс цифрового проектирования Design Challenge.

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