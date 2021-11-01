«Русская Медиагруппа» назвала победителей проекта «Музыкальный кастинг»

Сегодня, 1 ноября 2021 года, в эфире программы «Стол Заказов» телеканал RU.TV назвал имена победителей «Музыкального кастинга». Ими стали Елена Фрейман, группа Cheichai и SKRIPKA. Финал проекта состоялся 28 октября в большой мультимедийной студии музыкального телеканала RU.TV.

Чтобы принять участие в конкурсе, участникам нужно былоприслать три оригинальные песни, которые ранее не звучали в эфире радиостанций и телеканалов. «Русская Медиагруппа» получила несколько тысяч заявок. 100 победителей онлайн-этапа «Музыкального кастинга»прибыли в Москву, чтобы 25-27 октября принять участие в очных испытаниях.

Жюри, в состав которого вошли программные директора и музыкальные редакторы «Русской Медиагруппы», а также ведущие эксперты музыкальной индустрии и представители медиа, отобрали 21 финалиста. Еще 4 участника прошли в финал, как победители отборочного тура на «Таврида.АРТ».

В отборе финалистов впервые в истории музыкальной индустрии принял участие Искусственный Интеллект, который на базе технологии Core Sound анализировал композиции участников, чтобы оценить их релевантность предпочтениям аудитории.

25 участников большого финала, среди которых сольные исполнители, дуэты и музыкальные коллективы, представляли свои песни авторитетному жюри 28 октября.

29 октября в эфире телеканала RU.TV вышел специальный выпуск «Стола Заказов». Телеканал показал все 25 выступлений финалистов, дав им возможность представить свое творчество многомиллионной аудитории канала. В эфире «Стола Заказов» были названы и имена победителей.

Победителями «Музыкального кастинга» стали: Елена Фрейман, группа Cheichai и SKRIPKA! «Русская Медиагруппа» будет оказывать им поддержку и содействие в развитии музыкальной карьеры, в ближайшее время исполнители примут участие в мероприятиях холдинга.

«Целью «Музыкального кастинга» «Русской Медиагруппы» было найти молодых талантливых исполнителей, поддержать их в развитии музыкальной карьеры и открыть дорогу к многомиллионной аудитории, – говорит Главный редактор и Генеральный продюсер телеканала RU.TV, руководитель Дирекции по концертной деятельности и работе с артистами «Русской Медиагруппы» Михаил Богомолов. – И стоит отметить мы увидели сотниталантливых, самобытных артистов, которые достойны звучать в эфире федеральных станций. Выбрать участников очных прослушиваний было непросто, и еще сложнее было определиться с участниками финального кастинга и победителями. Со многими участниками проекта мы продолжим работу и, надеюсь, откроем миру много новых ярких музыкальных звёзд».

«Мне очень понравился проект «Русской Медиагруппы» «Музыкальный кастинг». Я открыл для себя много имен, которые раньше не слышал. Посмотрим, присутствуют ли артисты в стриминге, и что мы можем сделать с их композициями на Яндекс. Музыке. Большое спасибоорганизаторам за приглашение», – отметил заместитель главного редактора Яндекс. Музыка Олег Лузин.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments). С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.