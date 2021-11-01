Стартовал прием работ на Всероссийский конкурс детских туристских проектов

Стартовал прием работ на Второй всероссийский конкурс детских туристских проектов. Конкурс проводится Федеральным агентством по туризму при поддержке Проектного офиса по детскому туризму Российского союза туриндустрии и Агентства стратегических инициатив (АСИ).

Задачей развития детского туризма в настоящий момент является увеличение числа разнообразных продуктов для организованных детских групп. Продукты, предназначенные для детей, должны быть не только безопасными, учитывать возрастные особенности юных туристов, но и ориентированными на новую экономику впечатлений.

На выявление таких турпродуктов для детской аудитории и направлен Конкурс. Также конкурс призван поддержать принципиально новые по содержанию проекты, которые способны разнообразить отдых маленьких путешественников.

Конкурс проводится по следующим номинациям, охватывающим наиболее популярные и перспективные виды туризма:

турпродукт в сфере культурно-познавательного туризма;

турпродукт в сфере экологического туризма;

турпродукт в сфере промышленного туризма;

турпродукт в сфере этнокультурного туризма;

пилотные проекты в сфере детского туризма.

Целевой аудиторией конкурса являются туроператорские компании.

Финалисты конкурса получат возможность пройти обучение в рамках акселератора. Цель акселератора – проработка с ведущими экспертами сферы детского туризма проектов-участников для выявления проблем и потенциальных точек их роста.

Победители конкурса получат обратную связь от экспертного сообщества, информационную и организационную поддержку от организатора и партнеров конкурса. Лучшие проекты будут рекомендованы к участию в мероприятиях по развитию детского туризма в Российской Федерации.

Финалисты и победители конкурса будут приглашены на Форум по развитию детского туризма в Столице детского туризма 2021 – 2022 годов – городе Волгограде. Победители конкурса получат в подарок видеоролики о своих проектах.

Узнать больше о Конкурсе и подать заявку на участие можно на официальной странице Конкурса на Национальном туристическом портале Russia.travel по адресу https://city.russia.travel/detskie_proekti

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