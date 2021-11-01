Стартовал прием работ на Всероссийский конкурс детских туристских проектов

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Стартовал прием работ на Второй всероссийский конкурс детских туристских проектов. Конкурс проводится Федеральным агентством по туризму при поддержке Проектного офиса по детскому туризму Российского союза туриндустрии и Агентства стратегических инициатив (АСИ).

Задачей развития детского туризма в настоящий момент является увеличение числа разнообразных продуктов для организованных детских групп. Продукты, предназначенные для детей, должны быть не только безопасными, учитывать возрастные особенности юных туристов, но и ориентированными на новую экономику впечатлений.

На выявление таких турпродуктов для детской аудитории и направлен Конкурс. Также конкурс призван поддержать принципиально новые по содержанию проекты, которые способны разнообразить отдых маленьких путешественников.

Конкурс проводится по следующим номинациям, охватывающим наиболее популярные и перспективные виды туризма:

  • турпродукт в сфере культурно-познавательного туризма;
  • турпродукт в сфере экологического туризма;
  • турпродукт в сфере промышленного туризма;
  • турпродукт в сфере этнокультурного туризма;
  • пилотные проекты в сфере детского туризма.

Целевой аудиторией конкурса являются туроператорские компании.

Финалисты конкурса получат возможность пройти обучение в рамках акселератора. Цель акселератора – проработка с ведущими экспертами сферы детского туризма проектов-участников для выявления проблем и потенциальных точек их роста.

Победители конкурса получат обратную связь от экспертного сообщества, информационную и организационную поддержку от организатора и партнеров конкурса. Лучшие проекты будут рекомендованы к участию в мероприятиях по развитию детского туризма в Российской Федерации.

Финалисты и победители конкурса будут приглашены на Форум по развитию детского туризма в Столице детского туризма 2021 – 2022 годов – городе Волгограде. Победители конкурса получат в подарок видеоролики о своих проектах.

Узнать больше о Конкурсе и подать заявку на участие можно на официальной странице Конкурса на Национальном туристическом портале Russia.travel по адресу https://city.russia.travel/detskie_proekti

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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