Российский мультсериал «Забезу. Уши с хвостиком» стал победителем фестиваля анимационного контента Epic ACG Fest

Мультсериал «Забезу. Уши с хвостиком» российской Студии «З» и режиссера Захара Мартышкина стал победителем основной конкурсной программы фестиваля анимационного контента Epic ACG Fest в номинации «Лучший анимационный сериал». Для показа в основной конкурсной программе была отобрана серия «Будильник» про шалость Забезу, из-за которой весь день пошел наперекосяк.

Памятный сертификат за подписью исполнительного директора фестиваля Линн Танг и с формулировкой «В честь вашей выдающейся работы и преданности делу» был вручен продюсеру сериала Анне Лобачевой.

Киносмотр прошел 30 и 31 октября в Лос-Анджелесе. Epic ACG Fest — уникальное мероприятие, в программе которого представлены новинки анимации, комиксов и компьютерных игр со всего мира. В 2021 году из-за пандемии Epic ACG Fest был совмещен с юбилейными фестивалями Kids First и San Diego International Kids Film.

В рамках фестиваля прошли показы анимационных фильмов из США, Аргентины, Великобритании, Канады и других стран. Всего в отбор 2021 года вошли проекты из более чем 20 стран мира.

С 4 по 6 ноября пройдет трансляция фестивальной программы онлайн на официальном сайте http://eacgfest.org .

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