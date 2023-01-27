«Русское»: Фонд Ruarts представляет выставочный проект Катерины Серьёзной

Проект «Русское» в Фонде Ruarts – персональная выставка современной московской художницы, работающей под псевдонимом Катерины Серьёзной. В пространстве фонда показаны четыре знаковые работы этого проекта, идея которого сформировалась несколько лет назад, но обрела зрелость именно сегодня.

Катерина Серьёзная. Восток-Запад. 2020

Катерина Серьёзная. Земля. Воля. 2020

Катерина Серьёзная. Тоска. 2018

Катерина Серьёзная. Белый шум

Катерина Серьёзная. Азбука. 2019

Выставка обращена к феномену «русскости». Художнице важно с позиции носителя и наблюдателя выявить природу национальной идентичности, отследить суть культурных явлений, способных установить связь прошлого с будущим.

«Азбука» – cерия из 33 стеклянных объектов, объединяющих выразительную силу слова и изображения – исследование первичных понятий русского сознания. При помощи оптических преломлений Катерина Серьёзная создаёт визуальные иллюзии, диалектические концепции «русского». Выбранный набор слов компонуется по смыслам и на уровне противопоставления, тождества, сравнения выявляет систему координат нашего мировоззрения.

В объёмно-пространственной композиции «Тоска» главный штамп русской культуры даёт технический сбой – берёзы «шумят». Перенос художественного приёма глитча на смыслы обнажает глюк в реальности. Монохромные графические объекты серии «Земля» «Воля» – исследование о свободе и несвободе в природе, обществе и мышлении. Объекты <Восток> Запад> – осмысление эффекта подвижности антропоморфных границ, потери индивидуального в коллективном.

Оформление названий под тег – отсылка к дигитальности, поскольку именно так пишутся коды на языках программирования. Катерина Серьёзная умело переплетает эстетику операционной системы, лишённой душевной составляющей, и практику визуализации чувственных состояний – созерцания, перманентной рефлексии в поиске ответов на коренные вопросы бытия. «Русское» как оно есть.

Катерина Серьёзная родилась в 1996 году в Москве. Выпускница МГХПА им. Строганова (кафедра «Художественное стекло»), НИУ ВШЭ (ОП «Прикладная культурология»), Школы Современного искусства «Свободные мастерские», член мастерской Бориса Трофимова, участник групповых выставочных проектов.

В своих работах исследует феномен России. Используя определенный набор культурных штампов, автор выявляет законы и атрибуты национальной идентичности. Катерина работает с графикой, найденными объектами и с жанром иллюзиона. Сочетание эффекта глитча и реальных объектов, хранящих историю, выстраивает в работах одновременно тактильно и визуально-ориентированный язык.

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