«Венецианский карнавал»: в Московской консерватории прозвучит необычный дуэт арфы и органа

4 февраля 2023 года в Малом зале консерватории прозвучит программа с ярким и запоминающимся названием «Венецианский карнавал». В центре внимания – необычное сочетание арфы и органа. Казалось бы, две тысячи труб органа должны полностью поглотить камерное звучание арфы, но благодаря мастерству исполнителей инструменты вступают в деликатный диалог.

Дуэт арфы и органа – Надежда Сергеева и Олеся Кравченко – дал серию концертов в лучших залах России. Артистки принимают участие в таких ежегодных фестивалях, как арфовый фестиваль «Две столицы», фестиваль «Органные вечера в Кусково» и других.

«Программа возникла вокруг произведения моего хорошего друга итальянского композитора Тициано Бедетти, – рассказала органистка Олеся Кравченко. – Несколько лет назад он написал специально для нашего дуэта с арфисткой Надеждой Сергеевой цикл пьес под общим названием «Венецианский карнавал». Музыка интересна тем, что написана на стыке нескольких композиторских техник и стилей, здесь и минимализм, и эстрада, и романтизм XXI века. Каждая часть цикла вдохновлена определенной итальянской маской и содержит очень яркую музыкальную ее характеристику. Эту музыку интересно как слушать, так и исполнять».

Программа февральского концерта в Малом зале построена на контрастах. Романтические образы композиций Курсио, Франка и Ваммеса сменяет испанская сюита «Три баскских танца» Наджи Хакима. Венецианская тема перенесет слушателей в праздник экзотических костюмов и масок. Мировая премьера сюиты «Венецианский карнавал» современного итальянского композитора Тициана Бедетти – эмоциональная кульминация концерта.

Начало в 19:00.

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