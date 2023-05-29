Русское географическое общество и Музей Мирового океана запускают совместный научно-популярный тур

НИС «Витязь», экспозиция «Глубина» в Главном корпусе, подводная лодка Б-413, Морской выставочный центр в Светлогорске стали частью турмаршрута «Калининград. Полное погружение» проекта «Путешествия с РГО». Отличительная черта нового формата путешествий - возможность ощутить себя участником экспедиции РГО и прикоснуться к большой науке.

Маршрут предлагает трехдневный тур по Калининградской области. Гости посетят объекты набережной исторического флота с ночевкой в гостевых каютах НИС «Витязь», ужином и экскурсией в машинное отделение и трюм по программе «Ночь в музее», отправятся к самым западным воротам страны в Балтийск, увидят достопримечательные места Янтарного (в теплое время предусмотрены сеансы дайвинга в подводном парке на оз. Синявино), а также отправятся в Морской выставочный центр в Светлогорск на эксклюзивную экскурсию по экспозиции «Люди моря» с посещением реставрационной мастерской.

«Задача проекта «Путешествия с РГО» - открыть Россию для нас с вами. Наша страна богата уникальной природой, историей, которой мы гордимся, и культурой, которую знает весь мир. Наши поездки сродни экспедициям: путь пролегает через уникальные ландшафты и достопримечательные места с рассказом о природных сокровищах нашей страны и ее исследователях, и это отличает их от общеизвестных маршрутов», - отметил заместитель исполнительного директора Русского географического общества Сергей Корлыханов, отметив, что путешествия по России набирают популярность.

«Мы рады, что объекты музея вошли в значимый туристический проект РГО. Уверены,что путешественники, которые выберут этот маршрут, получат максимум впечатлений и интересной информации, - сказал заместитель генерального директора музея-заповедника «Музей Мирового океана» Денис Миронюк. - Мы вместе протестировали маршрут и пришли к выводу, что организаторам удалось соблюсти важный баланс между атмосферой познавательной экспедиции и ощущением приятной поездки. Гостевые каюты музейных судов, как и отели в других городах, представляют комфортные номера для размещения, ведь гостеприимство всегда будет оставаться нашим приоритетом. Ждем участников нового маршрута на наших объектах!»

Маршрут «Калининград. Полное погружение» стартует с 1 июня 2023 года.

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