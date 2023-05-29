Работа выставки «Дом моделей. Индустрия образов» продлена до 2 июля. Уникальный проект под кураторством искусствоведа Ксении Гусевой рассказывает, как в прошлом столетии развивалась концепция единой системы моделирования одежды для промышленного производства. В фокусе внимания три института одежды, каждый из которых представляет отдельный этап этого пути: Ателье мод на Петровке, чей опыт был взят за основу, Московский дом моделей на Сретенке, претендовавший на роль эстетического ориентира, и Общесоюзный дом моделей одежды на Кузнецком Мосту, с появлением которого система окончательно сформировалась.

Узнать историю и структуру модных советских учреждений теперь можно в компании со стилистом и ведущим Алексеем Сухаревым, который записал аудиогид по выставке. Также Музей Москвы при поддержке популярного проекта о моде в широком смысле «Модный подкаст» и медиагруппы «Красный квадрат» записали эксклюзивный гид по выставке для VK Клипов. В 12 клипах Алексей Сухарев рассказывает, как иностранцы представляли советскую моду, как были устроены модные показы, платье какого модельера покорило мир в 1967 году, почему в Советском Союзе были так популярны выкройки, кто и зачем занимался пропагандой моды, какие задачи решали Дома моделей, какой журнал называли советским Vogue, как экспериментальный цех предсказывал тенденции, какая коллекция поразила французского модельера Ива Сен-Лорана и как выглядели модные образы для мужчин и детей. Познакомиться с главными принципами работы системы домов моделей можно и на часовой музейной экскурсии.

Параллельная программа к выставке, в рамках которой дизайнеры, историки, реставраторы, редакторы и исследователи обсуждают модную индустрию в советском и современном контексте, продолжит свою работу до конца июня. Ближайшая лекция искусствоведа Надежды Плунгян «Городской типаж 1930-х: от модного листа к советской картине» пройдет 8 июня в 19:00. Записи прошедших мероприятий можно посмотреть в соцсетях музея.

Выставка объединяет эскизы и проекты коллекций женской, мужской и детской одежды, многочисленные издания с выкройками, дающие представление об эволюции стиля, фотографии, теле- и видеохронику знаменитых показов. Кроме этого, в экспозиции можно увидеть материалы из семейных архивов художников и частных коллекций. Так, на выставке впервые выставлены картоны Владимира Фаворского для фасада Дома моделей на Сретенке, коллекция модельера Лины Телегиной, поразившая Ива Сен-Лорана во время его приезда в Москву, ткани с фабрики «Красная Роза», из которых шили модельеры, а также созданная специально для выставки реконструкция знаменитого платья «Россия» художницы Татьяны Осмеркиной.

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