Один из авторов самой массовой воинской медали работал на ВДНХ

Накануне Дня Победы на ВДНХ вспоминают сотрудника Выставки, художника Ивана Романова — одного из авторов медали «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». Она считается самой массовой воинской наградой СССР, ее удостоены около 15 млн человек.

Романов Иван Яковлевич родился в слободе Баланде Саратовской губернии 10 ноября 1906 года. В 1940 году окончил Московский художественный институт по специальности «художник станковой живописи». С 1942 по 1945 год работал художником в орденском отделении Народного комиссариата обороны СССР (НКО СССР), а с 1954-го — художником производственно-оформительской мастерской Всесоюзной сельскохозяйственной выставки.

За время работы в НКО CCCР Иван Романов работал над созданием эскизов орденов, медалей, нагрудных знаков и форм обмундирования. Он также является автором медали «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов», cоавтором ордена Победы. По заданию правительства СССР работал над созданием эскизов новых форм обмундирования для прокуратуры, морского и речного флота, а также над эскизами новых форм обмундирования национальных армий советских республик.

Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» была учреждена Указом Президиума Верховного Совета СССР 9 мая 1945 года. Над эскизом работали многие художники, но в итоге был выбран проект, одним из авторов которого был Иван Романов.

На лицевой стороне медали, выполненной из латуни, располагается профильное изображение Сталина. В верхней части медали нанесена надпись «НАШЕ ДЕЛО ПРАВОЕ», а в нижней части медали — слова «МЫ ПОБЕДИЛИ». С обратной стороны по окружности располагается надпись «ЗА ПОБЕДУ НАД ГЕРМАНИЕЙ», в центре — «В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941–1945 ГГ.», а в нижней части — пятиконечная звезда. Медаль соединяется с колодкой, обтянутой муаровой лентой черно-оранжевого цвета.

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