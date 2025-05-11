RUTUBE назвал самые популярные у россиян фильмы в День Победы

По данным аналитического центра RUTUBE, самым просматриваемым фильмом на площадке в День Победы в 2025 году стала картина «Подольские курсанты». Доля ее просмотров от всех фильмов о Великой Отечественной войне, которые были востребованы пользователями 9 мая, составила10%.

На втором месте по популярности на RUTUBEоказался фильм «Небесный тихоход» (7,5%). Третьим аналитики назвали фильм «Подрыв», доля просмотров составила 4%. За ним следуют такие картины, как «Иди и смотри» (3,5%), «А зори здесь тихие» (3,2%), «В августе 44-го» (3,1%), «Брестская крепость» (3%) и «Сталинград» (2,9%). Замыкают ТОП-10 самых просматриваемых фильмов на RUTUBE такие картины, как «Лето 1941 года» (2,7%) и «Движны рожденный» (2,5%).

Интересно, что в 2024 году ТОП популярных фильмов в День Победы выглядел немного иначе. Тогда самым востребованным фильмом на RUTUBE стала картина «Подрыв», на нее приходилось четверть всех просмотров фильмов о ВОВ. На втором месте фильм VНУК 2022 года (11%). Третье место по популярности делят многосерийный фильм «Привет от Катюши» (9%) и картина «Лето 1941 года» (9%). Также пользователями видеосервиса были востребованы «В августе 44-го» (7%), «Они сражались за Родину» (7%).

«Просмотр фильмов о Великой Отечественной войне в День Победы, пожалуй, это одна из мощнейших традиций, которая объединяет жителей нашей страны, а также тех, кто находится за рубежом, ведь видео доступны к просмотру и там. Мы рады, что библиотека RUTUBE постоянно увеличивается, в том числе пополняется таким важным тематическим контентом. С 2024 года на площадке размещено в 3 раза больше в сравнении с прошлым годом художественных и документальных фильмов, которые пользователи с удовольствием могут смотреть 9 мая. В этом году, специально к 80-летию Победы, мы выпустили и множество новых проектов, в том числе сериал «Непокоренные» о Городах-героях. Также эксклюзивно в День Победы на RUTUBE в бесплатном доступе появился контент онлайн-кинотеатра PREMIER о Великой Отечественной войне. Библиотеку RUTUBE также пополнили документальные проекты Госфильмофонда, созданные на основе исторической хроники тех лет, документальный проект «Молодая гвардия», — отмечает заместитель генерального директора «Газпром‑Медиа Холдинга», глава цифрового блока компании Сергей Косинский.

По его словам, количество пользователей, которые смотрели видео на RUTUBE в День Победы, увеличилась с прошлого года в 6,5 раза, с 5,7 миллионов пользователей до 37 миллионов человек. Доля тех, кого интересовали тематические фильмы, выросла в 4,3 раза.