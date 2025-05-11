Trailer Cola номинирована на Golden Trailer Awards

Российский трейлерхаус Trailer Cola вошел в число номинантов престижной премии Golden Trailer Awards 2024, которую называют «Оскаром» в мире киномаркетинга. В этом году среди номинантов ведущие студии Disney, Warner Bros., Netflix и HBO, а лидерами по числу номинаций стали блокбастеры «Wicked» (15 номинаций), «Deadpool & Wolverine» (13 номинаций) и сериал «The Last of Us» (9 номинаций).

Trailer Cola представлена в трех категориях:

«Пророк» (финальный трейлер) — «Лучший зарубежный драматический трейлер» (Best Foreign Drama Trailer);

«Пророк» (финальный трейлер) — «Лучший зарубежный музыкальный трейлер» (Best Foreign Music Trailer);

«Холоп. Великолепный век» (трейлер) — «Лучший комедийный трейлер» (Best Comedy Trailer).

«Третий год работы Trailer Cola получают номинации на Golden Trailer Awards, и каждый раз это особое волнение. Сама возможность оказаться в списке номинантов — уже очень крутой показатель, — отмечает Александр Сержантов, креативный продюсер Trailer Cola. — Для нас это не только признание профессионального мастерства и нашей страсти к созданию трейлеров, но и доказательство того, что российские специалисты могут конкурировать с глобальными игроками индустрии».