РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

Домой366INFO.RUTrailer Cola номинирована на Golden Trailer Awards

Trailer Cola номинирована на Golden Trailer Awards

editor
By editor
93
Холоп. Великолепный век

Российский трейлерхаус Trailer Cola вошел в число номинантов престижной премии Golden Trailer Awards 2024, которую называют «Оскаром» в мире киномаркетинга. В этом году среди номинантов ведущие студии Disney, Warner Bros., Netflix и HBO, а лидерами по числу номинаций стали блокбастеры «Wicked» (15 номинаций), «Deadpool & Wolverine» (13 номинаций) и сериал «The Last of Us» (9 номинаций).

Trailer Cola представлена в трех категориях:

  • «Пророк» (финальный трейлер) — «Лучший зарубежный драматический трейлер» (Best Foreign Drama Trailer);
  • «Пророк» (финальный трейлер) — «Лучший зарубежный музыкальный трейлер» (Best Foreign Music Trailer);
  • «Холоп. Великолепный век» (трейлер) — «Лучший комедийный трейлер» (Best Comedy Trailer).

«Третий год работы Trailer Cola получают номинации на Golden Trailer Awards, и каждый раз это особое волнение. Сама возможность оказаться в списке номинантов — уже очень крутой показатель, — отмечает Александр Сержантов, креативный продюсер Trailer Cola. — Для нас это не только признание профессионального мастерства и нашей страсти к созданию трейлеров, но и доказательство того, что российские специалисты могут конкурировать с глобальными игроками индустрии».

Предыдущая статья
Огненную картину с изображением ордена Отечественной войны зажгли у Музея Победы
Следующая статья
«Катюша» в миллион голосов – флешмоб к юбилею Победы

Новое в рубрике

В 2024-м году АртМосковия изменила свою политику. АртМосковия – не только СМИ, но и площадка для реализации товаров и услуг. Редакция приглашает к сотрудничеству представителей творческих профессий и оказывает содействие по реализации их твореческих произведений. Мы ведем работу и в этом направлении.

Информационные материалы: релизы, статьи, обзоры, репортажи, аналитика, интервью, комментарии, мнение и т.д. по тематике культура и искусство, публикуются бесплатно. Анонсы, афиша, материалы рекламного характера – НЕ ПУБЛИКУЮТСЯ!

Все обращения в редакцию происходят в письменном виде на e-mail: info@artmoskovia.com или WhatsApp, Telegram +79251310870. На телефонные звонки, редакция не отвечает. (Благодарим за это телефонных спамеров.)

© 2015–2024. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru