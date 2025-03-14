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ДомойМир киноСаид Галиуллин озвучил новую серию «Оранжевой коровы» и спел для «Ну, погоди!» 

Саид Галиуллин озвучил новую серию «Оранжевой коровы» и спел для «Ну, погоди!» 

editor
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Саид Галиуллин
Фото © пресс-служба киностудии «Союзмультфильм» / Софья Анцупова

В ноябре 2024 года Первый канал в сотрудничестве с киностудией «Союзмультфильм» представил уникальный спецвыпуск «Голос.Дети», в котором финалисты сезона выступили на одной сцене с любимыми героями. Специальный приз на озвучание одного из персонажей в мультфильме получил юный исполнитель из Казани Саид Галиуллин. В спецвыпуске, совместно с Громозекой (Сергей Жилин) из м/ф «Тайна третьей планеты», Саид исполнил песню «Трава у дома» группы «Земляне».

Председатель Совета директоров киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева отметила талант исполнителя и пригласила попробовать себя в роли актера озвучания. 

На киностудии Саид Галиуллин записал композицию для нового сезона «Ну, погоди!» и озвучил роль Серого в популярном мультсериале «Оранжевая корова». Выход серий с участием артиста запланирован на вторую половину 2025 года. 

Саид Галиуллин — многократный победитель и лауреат престижных национальных и международных конкурсов и фестивалей для одаренных детей и подростков. Осенью 2024 года исполнитель принял участие в 11 сезоне популярного музыкального проекта Первого канала — шоу «Голос. Дети» в команде JONY, где занял второе место.

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