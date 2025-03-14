РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

ДомойМир киноИви показал тизер-сцену из исторического блокбастера «Эль Турко» с Джаном Яманом

Иви показал тизер-сцену из исторического блокбастера «Эль Турко» с Джаном Яманом

editor
By editor
51
эль-турко
Фотo © пресс-служба ИВИ

Иви показал первую сцену из исторического блокбастера «Эль Турко» с популярным турецким актером Джаном Яманом в главной роли. В тизер-сцене зритель увидит, как прошло первое знакомство сбежавшего из австрийского плена янычара Хасана Балабана и ведьмы Глории, укрывшей его в своем доме в альпийской деревушке Моэна.

XVII век. После поражения турков в битве за Вену плененного янычара Хасана Балабана приговорили к казни, но ему удалось сбежать. Балабан оказывается в деревушке Моэна, находящейся в итальянских Альпах. Здесь он встречает девушку Глорию, которая предлагает ему кров и помогает восстановиться после тяжелого ранения, полученного во время побега. Постепенно между ними завязываются романтические чувства, которым суждено перерасти в нечто большее. В это время крестьяне страдают от гнета своего феодала, который отправляет свое войско в деревню, чтобы очистить его от ведьм и найти сбежавшего турка. Балабан спасает Глорию от сожжения и становится защитником деревни. Ситуация накаляется, когда появляется один из его старых врагов, безжалостный рыцарь Марко, которого он когда-то считал своим братом.

19 марта Джан Яман приедет в Россию и представит сериал на светской премьере в Москве.

Производством проекта «Эль Турко» занималась кинокомпания Ay Yapım, подарившая миру такие хиты, как «Чукур», «Черная любовь», «Правосудие», «Лейла», «Гений» и многие другие. Дистрибьютором выступает компания MADD Entertainment.

Роли в проекте исполнили Джан Яман («Раняя пташка», «Мистер Ошибка», «Полнолуние»), Грета Ферро («Сделано в Италии»), Уилл Кемп, Киран О’Рейлли, Сай Беннетт, Магнус Самуэльсон, Вероника Феррес, Мадалена Араган и другие.

Предыдущая статья
Время проявления женской мощи: TO-MÁ представляет новый трек и клип «Горькая»
Следующая статья
Руслан Шарапов выпустил новый трек, трогающий душу

Новое в рубрике

В 2024-м году АртМосковия изменила свою политику. АртМосковия – не только СМИ, но и площадка для реализации товаров и услуг. Редакция приглашает к сотрудничеству представителей творческих профессий и оказывает содействие по реализации их твореческих произведений. Мы ведем работу и в этом направлении.

Информационные материалы: релизы, статьи, обзоры, репортажи, аналитика, интервью, комментарии, мнение и т.д. по тематике культура и искусство, публикуются бесплатно. Анонсы, афиша, материалы рекламного характера – НЕ ПУБЛИКУЮТСЯ!

Все обращения в редакцию происходят в письменном виде на e-mail: info@artmoskovia.com или WhatsApp, Telegram +79251310870. На телефонные звонки, редакция не отвечает. (Благодарим за это телефонных спамеров.)

© 2015–2024. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru