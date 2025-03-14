Иви показал тизер-сцену из исторического блокбастера «Эль Турко» с Джаном Яманом

Иви показал первую сцену из исторического блокбастера «Эль Турко» с популярным турецким актером Джаном Яманом в главной роли. В тизер-сцене зритель увидит, как прошло первое знакомство сбежавшего из австрийского плена янычара Хасана Балабана и ведьмы Глории, укрывшей его в своем доме в альпийской деревушке Моэна.

XVII век. После поражения турков в битве за Вену плененного янычара Хасана Балабана приговорили к казни, но ему удалось сбежать. Балабан оказывается в деревушке Моэна, находящейся в итальянских Альпах. Здесь он встречает девушку Глорию, которая предлагает ему кров и помогает восстановиться после тяжелого ранения, полученного во время побега. Постепенно между ними завязываются романтические чувства, которым суждено перерасти в нечто большее. В это время крестьяне страдают от гнета своего феодала, который отправляет свое войско в деревню, чтобы очистить его от ведьм и найти сбежавшего турка. Балабан спасает Глорию от сожжения и становится защитником деревни. Ситуация накаляется, когда появляется один из его старых врагов, безжалостный рыцарь Марко, которого он когда-то считал своим братом.

19 марта Джан Яман приедет в Россию и представит сериал на светской премьере в Москве.

Производством проекта «Эль Турко» занималась кинокомпания Ay Yapım, подарившая миру такие хиты, как «Чукур», «Черная любовь», «Правосудие», «Лейла», «Гений» и многие другие. Дистрибьютором выступает компания MADD Entertainment.

Роли в проекте исполнили Джан Яман («Раняя пташка», «Мистер Ошибка», «Полнолуние»), Грета Ферро («Сделано в Италии»), Уилл Кемп, Киран О’Рейлли, Сай Беннетт, Магнус Самуэльсон, Вероника Феррес, Мадалена Араган и другие.