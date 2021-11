Фильм Ридли Скотта «Последняя дуэль» покажут с тифлокомментариями в «Художественном»

Показ фильма Ридли Скотта «Последняя дуэль» с тифлокомментированием пройдет в первый день его проката 18 ноября в старейшем кинотеатре «Художественный» в Москве. Мероприятие состоится в рамках совместного проекта с программой «Особый взгляд» благотворительного фонда Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт».

Jodie Comer as Marguerite de Carrouges in 20th Century Studios’ THE LAST DUEL. Photo credit: Patrick Redmond. © 2021 20th Century Studios. All Rights Reserved

Adam Driver as Jacques LeGris in 20th Century Studios’ THE LAST DUEL. © 2021 20th Century Studios. All Rights Reserved

Matt Damon as Jean de Carrouges and Jodie Comer as Marguerite de Carrouges in 20th Century Studios’ THE LAST DUEL. © 2021 20th Century Studios. All Rights Reserved

Matt Damon as Jean de Carrouges in 20th Century Studios’ THE LAST DUEL. © 2021 20th Century Studios. All Rights Reserved

«Премьера фильма для незрячих – это как?», — популярный вопрос у обывателя и журналиста. Кино для ограниченных по зрению людей стало возможным благодаря подготовленному профессионалами лаконичному описанию происходящих в фильме действий. Речь идет о тифлокомментировании — кратком и ёмком описании того, что происходит в паузах между диалогами фильма.

Фильмы с тифлокомментированием теперь постоянно в повестке кинотеатра. Это стало возможным благодаря совместному проекту с программой «Особый взгляд» фонда «Искусство, наука и спорт». Каждая кинокартина, обеспеченная лаконичным описанием предмета, пространства или действия, которые непонятны незрячему или слабовидящему, будет транслироваться в инклюзивном формате. В афише кинотеатра соответствующая пометка покажет, что сеанс сопровождается тифлокомментированием (исключение – сеансы на языке оригинала для иностранных фильмов). Каждый посетитель сможет приобрести билет на удобный для него сеанс.

Важнейшей составляющей совместного проекта станут ежемесячные благотворительные кинопоказы для людей с нарушением зрения. Для того, чтобы получить пригласительные на них нужно подать заявку через раздел «Афиша» на портале «Особый взгляд».

Перед началом кинопоказа тифлокомментатор высшей категории Янина Исаичкина в паре с профессиональным экскурсоводом проведет участников мероприятия по зданию кинотеатра — памятнику культурного наследия. В адаптированной для незрячих людей форме они расскажут об архитектуре и сохранившемся декоре здания, поведают пикантные подробности из его истории, а также поделятся деталями процесса реставрации.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru