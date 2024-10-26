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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Домой366INFO.RU«Самолет» и галерея SAMPLE представили первую коллекцию интерьерных принтов от российских художников

«Самолет» и галерея SAMPLE представили первую коллекцию интерьерных принтов от российских художников

editor
By editor
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последний день лета - никита жирнов

Владимир Жирнов-Никитин. Последний день лета

Девелопер «Самолет» и галерея SAMPLE подвели итоги open call «Искусство в каждый дом» – для первой коллекции интерьерных принтов были отобраны 8 работ художников. Совместный проект нацелен на поддержку современного искусства, привлечения внимания к талантливым российским художникам и возвращение предметов искусства в дома как можно большего количества людей. 

«Одна из ключевых задач компании “Самолет” – улучшение качества жизни во всех сферах,  – рассказывает Екатерина Сизова, руководитель проекта в сервисе квартирных решений «Самолет Плюс». – Для нас важно сохранить нашим клиентам время и силы, которые они бы потратили на обустройство их будущей квартиры, поэтому мы предлагаем квартиры с актуальной современной отделкой, мебелью и даже декором. Искусство добавит нашим лаконичным интерьерам смыслов, эстетики и уюта. Мы хотим, чтобы искусство стало ближе, понятнее и доступнее для более широкой аудитории».

В рамках open call более 1200 художников со всей страны предложили свои работы для создания уникальной коллекции интерьерных принтов для «Самолет». Экспертным советом было отобрано 8 работ за авторством Рината Мустафина, Дарьи Барыбиной, Дмитрия Колистратова, Дмитрия Кавки, TONY.WWWWW, Марии Стадник, Владимира Жирнов-Никитина и Натальи Чобанян. Изображения представляют разные направления и техники современного искусства: от яркой живописной абстракции до утонченной реалистичной графики. Победители получат единовременный гонорар в размере 200 тысяч рублей, а их работы планируется воспроизвести большим тиражом (до 75 тысяч штук) и включить в сет предметов декора, доступных клиентам при покупке квартиры компании «Самолет».

Анна Наумова, соучредитель и креативный директор галереи SAMPLE: «Мы получили очень большой отклик на этапе приема заявок. Это хороший показатель желания современных художников расширять свою аудиторию и быть видимыми не только в профессиональных кругах. В этом и заключается ценность проекта — познакомить широкую публику с яркими представителями сегодняшней арт сцены. Я надеюсь, что этот проект будет и дальше развиваться, чтобы все больше произведений искусства становились частью жилых домов. Кроме того, очень ценно доверие, оказанное компанией галерее SAMPLE и всем членам экспертного совета по выбору произведений для масштабного тиража».

В экспертный совет проекта «Искусство в каждый дом» вошли: Софья Троценко, основатель Центра современного искусства ВИНЗАВОД, Анна Наумова, соучредитель и креативный директор галереи SAMPLE и ярмарки молодого современного искусства blazar и Виталий Александров, директор продукта «Улучшения» сервиса «Самолет Плюс».

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