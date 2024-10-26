Музыкальный лейбл Riki Music объявляет о начале сотрудничества с «0+ Медиа»

Новое партнёрство предполагает маркетинговую и PR-поддержку со стороны Riki Music, а также дистрибуцию на стриминговых платформах музыкальных альбомов с композициями из анимационных проектов, которые представляет на рынке компания «0+ Медиа».

Riki Music – музыкальный лейбл, созданный группой компаний «Рики» в 2023 году и специализирующийся на издании музыки и продюсировании артистов, целевой аудиторией которых являются дети и подростки-тинейджеры. За это время портфолио бренда пополнилось громкими музыкальными релизами и коллаборациями с известными артистами и исполнителями (Андрей Князев, Сергей Жуков, Мариам Мерабова, Uma2rman, Найк Борзов, музыкальный проект «СмешBand», Александр Пушной и др).

Юлия Немчина, генеральный директор ГК «Рики»:

«Партнёрство с„0+ Медиа“, с одной стороны, наглядно демонстрирует, что внутри отрасли конкуренты могут находить общие интересы, опираясь на экспертизу и опыт друг друга. С другой – признание со стороны индустрии того, что музыкальное направление, которое мы активно развиваем уже почти два года, а именно лейбл Riki Music зарекомендовал себя как сильный игрок, которому доверяют большие артисты и коллеги. Уверена, что это сотрудничество откроет новые горизонты в вопросах продвижения и маркетинга детского контента».

Александр Саблуков, генеральный директор компании «0+ Media»:

«Одной из важных причин популярности проектов студии „Паровоз“ является качественная музыкальная составляющая. Мало кто из современных детей и их родителей не напевал песенку про собирающих шишки в лесу Ми-ми-мишек. А по таким проектам, как „Сказочный Патруль“, „Лео и Тиг“, „Кошечки-Собачки“ были созданы отдельные музыкальные сезоны. Это сформировало большую базу детских песен и позволило медиахолдингу „Цифровое Телевидение“ даже запустить целый телеканал „Мультимузыка“, существенную часть контента которого составляют проекты группы компаний „Рики“ — признанного лидера в детской музыкальной анимации. Мы уверены, что с помощью нашего партнёра Riki Music ещё больше детей смогут услышать знакомые песни из своих любимых мультфильмов».