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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Домой366INFO.RUМузыкальный лейбл Riki Music объявляет о начале сотрудничества с «0+ Медиа»

Музыкальный лейбл Riki Music объявляет о начале сотрудничества с «0+ Медиа»

editor
By editor
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music

Новое партнёрство предполагает маркетинговую и PR-поддержку со стороны Riki Music, а также дистрибуцию на стриминговых платформах музыкальных альбомов с композициями из анимационных проектов, которые представляет на рынке компания «0+ Медиа».

Riki Music – музыкальный лейбл, созданный группой компаний «Рики» в 2023 году и специализирующийся на издании музыки и продюсировании артистов, целевой аудиторией которых являются дети и подростки-тинейджеры. За это время портфолио бренда пополнилось громкими музыкальными релизами и коллаборациями с известными артистами и исполнителями (Андрей Князев, Сергей Жуков, Мариам Мерабова, Uma2rman, Найк Борзов, музыкальный проект «СмешBand», Александр Пушной и др).

Юлия Немчина, генеральный директор ГК «Рики»:

«Партнёрство с„0+ Медиа“, с одной стороны, наглядно демонстрирует, что внутри отрасли конкуренты могут находить общие интересы, опираясь на экспертизу и опыт друг друга. С другой – признание со стороны индустрии того, что музыкальное направление, которое мы активно развиваем уже почти два года, а именно лейбл Riki Music зарекомендовал себя как сильный игрок, которому доверяют большие артисты и коллеги. Уверена, что это сотрудничество откроет новые горизонты в вопросах продвижения и маркетинга детского контента».

Александр Саблуков, генеральный директор компании «0+ Media»:

«Одной из важных причин популярности проектов студии „Паровоз“ является качественная музыкальная составляющая. Мало кто из современных детей и их родителей не напевал песенку про собирающих шишки в лесу Ми-ми-мишек. А по таким проектам, как „Сказочный Патруль“, „Лео и Тиг“, „Кошечки-Собачки“ были созданы отдельные музыкальные сезоны. Это сформировало большую базу детских песен и позволило медиахолдингу „Цифровое Телевидение“ даже запустить целый телеканал „Мультимузыка“, существенную часть контента которого составляют проекты группы компаний „Рики“ — признанного лидера в детской музыкальной анимации. Мы уверены, что с помощью нашего партнёра Riki Music ещё больше детей смогут услышать знакомые песни из своих любимых мультфильмов».

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