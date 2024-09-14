Самые уютные уголки ВДНХ для прогулок с колясками

Главная выставка страны приглашает родителей с маленькими детьми на осенние прогулки по самым спокойным и красивым уголкам ВДНХ. Здесь можно насладиться свежим воздухом и тишиной, а в случае необходимости посетить одну из 10 комнат матери и ребенка.

Когда в семье появляется младенец, одним из приоритетных вопросов для родителей становится поиск удобных мест для тихих продолжительных прогулок. Благодаря благоустройству столичных парков и скверов променады с колясками стали не только очень полезными, но еще и комфортными. В любое время малыша можно быстро переодеть и покормить в комнатах матери и ребенка, а затем отдохнуть с ним на удобных лавочках. Это позволяет увеличить время пребывания на улице и обеспечить младенцу крепкий, здоровый сон.

Комфортные и красивые места для родителей с младенцами можно найти на ВДНХ. Здесь есть тихие аллеи, где удобно неспешно гулять с коляской, наслаждаясь свежим воздухом. Например, парк «Останкино», живописные дорожки у Каменских прудов, Шереметьевская дубрава, Мичуринский сад и Латвийский сквер. Это места с умиротворяющими видами и богатой историей. При этом рядом с ними можно найти все необходимое, чтобы позаботиться о малыше.

Для удобства родителей на территории ВДНХ предусмотрено 10 комнат матери и ребенка. В них есть туалетные кабины, раковины, пеленальные столики и стулья для кормления. Комнаты работают бесплатно. Ими можно воспользоваться, чтобы быстро переодеть и покормить детей в комфортных условиях и продолжить прогулку. Сменить одежду малыша также можно в 15 туалетных модулях выставки, где установили пеленальные столы. Места расположения комнат матери и ребенка и туалетных модулей нанесены на специальную онлайн-карту. Она поможет быстро построить удобный маршрут до выбранных точек.

Умиротворяющая прогулка по аллеям парка «Останкино»

«Останкино» считается одним из старейших московских парков. На территории дворцово-паркового ансамбля XVIII–XIX веков расположена одноименная усадьба. До революции она принадлежала одному из виднейших дворянских родов — Шереметевым.

Жители и гости столицы любят парк за уединенные аллеи, где можно неспешно прогуливаться вдоль тенистых дорожек под пение птиц и шелест осенней листвы. Это место идеально подходит для спокойного сна малыша.

Здесь также расположен Садовый пруд, который создали в 1790-х годах при обустройстве английского парка в усадьбе графа Шереметева. Гуляя вокруг него с коляской, можно погрузиться в атмосферу спокойствия и умиротворения.

Прогулочные дорожки у каскада Каменских прудов

Каскад из трех Каменских прудов обустроили на реке Каменке в XVIII веке, когда эта территория принадлежала Шереметевым. В ходе реконструкции ВДНХ пруды очистили от илистых отложений, осушили и заново залили. Это живописное место подходит для неторопливых прогулок вдоль воды. Ее зеркальная гладь успокаивает и создает красивый фон для отдыха на свежем воздухе.

В центре 3-го Каменского пруда расположен «Золотой колос» — третий по величине исторический фонтан ВДНХ. Размеренное журчание воды успокаивающе действует на малышей и придает особую изюминку прогулке.

Укромная Шереметьевская дубрава

Старинная дубрава расположена в зоне «Природа дикая» ландшафтного парка ВДНХ. Здесь растут дубы черешчатые, средний возраст которых — свыше 150 лет. Встречаются и экземпляры старше 200 лет. В осеннем дубовом лесу необычайно легко и приятно дышится. Это один из самых уединенных и спокойных уголков ВДНХ, где можно укрыться от городской суеты. Кроме того, здесь обитают разнообразные птицы и животные, за которыми интересно наблюдать.

Спокойный Мичуринский сад

Мичуринский сад расположен в ландшафтном парке в зоне «Природа культивируемая». Здесь можно любоваться рукотворными видами. Сад появился на территории выставки в 1939 году. Он назван в честь известного русского биолога и селекционера Ивана Мичурина. Сегодня здесь растет около двух тысяч деревьев, среди которых — яблоня домашняя, черешня, вишня, груша, слива домашняя, а также около 300 плодовых лиан и кустарников. Гостей выставки просят обратить внимание, что гулять здесь можно только по специальным дорожкам.

Уютный Латвийский сквер

Латвийский сквер на территории ВДНХ — место, утопающее в зелени. Аллеи сквера обрамлены деревьями и цветниками. Прогуливаясь здесь, можно увидеть коллекцию рододендронов и древесных лиан. Фрагмент городского парка свободной планировки создан по проекту ландшафтного архитектора из Латвии Альфонса Кишкиса.