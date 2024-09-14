Как создавалась скульптура «Тракторист и колхозница»

14 сентября 1911 года родился Сергей Орлов, который стал автором обновленной в 1954 году скульптуры «Тракторист и колхозница», украшающей арку Главного входа ВДНХ. В рамках программы возрождения Выставки скульптура была бережно отреставрирована и в 2017 году предстала перед публикой во всем великолепии. В честь дня рождения Сергея Орлова ВДНХ вспоминает историю создания скульптуры, которая является главным символом Выставки.

Скульптура «Тракторист и колхозница» изображает мужчину и женщину в образах сельских тружеников, которые держат над собой сноп пшеницы. Изначальная версия скульптурной пары, созданная Рафаилом Будиловым и Александром Стрекавиным, была представлена на Всесоюзной сельскохозяйственной выставке в 1939 году. Композиция выглядела иначе, чем в наши дни: стояла на 50-метровой белой ажурной башне и изображала колхозника и колхозницу.

Во время перестройки Всесоюзной сельскохозяйственной выставки в 1954 году башню демонтировали, однако скульптурную пару решили сохранить и пересмотреть ее облик. Автором новой версии выступил советский скульптор Сергей Орлов.

Колхозника, держащего руку на талии колхозницы, заменили фигурой тракториста и вручили ему в обе руки сноп пшеницы. Изменилась и одежда: тракториста облачили в тяжелую кожаную куртку и защитные очки, колхозница вместо легкого сарафана оделась в массивное платье. Тогда же композицию уменьшили с 13 до 8,65 метра, а для усиления выразительности облицевали скульптуры смальтой.

Долгое время, с 1939 года и до момента превращения ВСХВ в ВДНХ в 1959 году, скульптурная группа была основным символом Выставки. Именно она наносилась на официальную и сувенирную продукцию, тиражировалась на афишах и входных билетах.

В 2017 году скульптурную группу отреставрировали в рамках программы «Возрождение ВДНХ». Специалисты укрепили основы, восстановили утраченные элементы и заделали трещины. Поверхность очистили от слоев сажи и грязи, восстановили недостающие фрагменты золотой смальты. Сноп пшеницы, который тракторист и колхозница держат над головами, также был обновлен. После очистки поверхности от загрязнений и нанесения нового слоя позолоты скульптуру покрыли специальным составом, который защищает ее от воздействия атмосферных явлений.