Горностай, поползень и белка: мир фауны на ВДНХ

На территории ВДНХ в теплый период живет более 70 видов птиц, не считая водоплавающих. Больше всего пернатых можно увидеть в парках: «Останкино», возле каскада Каменских прудов и воздушной экотропы в Шереметьевской дубраве.

Иволга, дятел и огарь

В теплый период на ВДНХ живут более 70 видов птиц, не считая водоплавающих. В основном их можно встретить возле каскада Каменских прудов, воздушной экотропы в Шереметьевской дубраве и в парке «Останкино».

До поздней осени гости могут увидеть различных представителей перелетных птиц: грача, скворца, зяблика, жаворонка полевого, трясогузку белую, зарянку, пеночку-теньковку, дрозда певчего, варакушку, соловья и иволгу.

Множество пернатых остаются на зимовку. Это, например, снегири, воробьи, синицы, сизый голубь, серая ворона, большой пестрый дятел, рябинник и поползень. На прудах ВДНХ водится самый многочисленный вид уток в Москве — обыкновенные кряквы. Их лапы не имеют нервных окончаний и кровеносных сосудов, поэтому пернатые не мерзнут и могут спокойно передвигаться по льду и снегу. А в парке «Останкино» обитает обыкновенный огарь, или красная утка. Эти птицы занесены в Красную книгу России под третьей категорией редкости. Во время зимовок огари сбиваются в небольшие группы с с другими пернатыми.

Ареалом обитания четырех видов сов является территория парка «Останкино» и Главного ботанического сада имени Н.В. Цицина Российской академии наук. Эти птицы ведут ночной образ жизни, а днем спят, прячась в листве. В темное время суток можно увидеть серых и длиннохвостых неясытей, ушастых сов и самых маленьких представителей семейства совиных — воробьиных сычиков. Почти все эти птицы занесены в Красную книгу Москвы как редкие, уязвимые и исчезающие. По соседству с совами обитают два вида ястребов, которые ведут исключительно дневной образ жизни, — это ястреб-перепелятник и ястреб-тетеревятник.

Узнать о некоторых видах пернатых, обитающих на территории выставки, можно в Книге птиц ВДНХ.

Белка, заяц и крот

На территории ВДНХ можно увидеть множество представителей дикого животного мира. В лесопарковых зонах, и особенно в «Останкино», чаще всего встречаются белки обыкновенные. Здесь живут сотни этих пушистых зверьков. Летом белки в основном рыжие, а зимой их шерсть приобретает голубовато-серый оттенок.

В парке «Останкино» обитают две краснокнижные разновидности зайцев: заяц-русак и заяц-беляк. Их можно заметить в сумеречный и ночной период. Здесь же можно встретить европейских кротов, которые выходят из своих нор в темное время суток.

Ближе к Каменским прудам живет еще один ночной зверь — горностай, занесенный в Красную книгу Москвы под первой категорией редкости. А в теплый период в районе прудов можно увидеть земноводных. Многие из них тоже занесены в Красную книгу Москвы. Среди них обыкновенные тритоны, жабы, травяные и остромордые лягушки, живородящие ящерицы и ужи.