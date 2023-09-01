«Самый великий хоккеист на планете Земля»: Андрей Григорьев-Аполлонов об Александре Овечкине в шоу «Команда»

Гостем нового выпуска шоу «Команда» на KION, в котором ведущая берет интервью у ярких личностей в разных сферах, стал Александр Овечкин – первый в мире хоккеист, заключивший контракт более чем на 100 млн долларов, обладатель Кубка Стэнли 2018 года и трёхкратный чемпион мира.

Чтобы раскрыть Овечкина не только как легендарного спортсмена, но и как человека, ведущая Татьяна Навка вместе с редакторами шоу обратилась к близким Александра – друзьям Андрею Григорьеву-Аполлонову и Эйбу Хемре, личному тренеру по физподготовке Павлу Бурлаченко, президенту хоккейного клуба «Сокол» Александру Семину и маме Татьяне Овечкиной.

Известно, что Овечкин интервью не любит, однако для шоу «Команда» сделал исключение. В интервью Навке он расскажет, каково было легендарному спортсмену, который выиграл все возможные награды, смириться с политическими интригами в спортивном мире, в которые уже долгое время втянуты российские спортсмены; почему он всегда играет под 32 номером, зачем поднимает руку вверх после гола и кому посылает воздушные поцелуи после матчей. Также Овечкин поделится своей большой болью о том, что по нынешним правилам НХЛ, а также из-за политики в отношении россиян, между ним и Олимпийской медалью стоят преграды. «Но Олимпийская медаль – одна из главных целей моей жизни, была и будет», - резюмирует спортсмен.

Кроме того, Овечкин расскажет и о самых дорогих ему людях: жене Анастасии Шубской, детях, которые тоже занимаются спортом, первых тренерах и родителях.

Александр Овечкин:

– Я «подкаблучник» в том плане, что я слушаю свою жену, потому что она хочет для меня всего самого хорошего!

Андрей Григорьев-Аполлонов:

– Саша - самый великий хоккеист на планете Земля! У нас был концерт в Вашингтоне, я созвонился с Сашей, и решил прийти на игру вместе с его отцом. 80 процентов арены были в майке с Овечкиным! Казалось, что весь мир в его фамилии. Но отец Саши мне сказал: «Ты не представляешь, как было сложно 17 лет подряд ранним утром водить Сашеньку на тренировку, поэтому я это заслужил!» Отец у Саши был великолепный мужчина с юмором.

Интервью-шоу «Команда» выходит каждый четверг в онлайн-кинотеатре KION.

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